El Gran Córdoba supera la media nacional: 8,8% de desocupación en el primer trimestre de 2026

El Gran Córdoba cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa de desocupación del 8,8%, un punto por encima del promedio nacional, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El dato sitúa al aglomerado cordobés entre los más comprometidos del país, en un contexto de mercado laboral que el propio organismo calificó como estable pero sin señales de recuperación.

A nivel nacional, la tasa de desocupación subió a 7,8% en el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y una caída de 0,1 puntos en comparación con igual período de 2025. El Indec aclaró que ninguna de las dos variaciones revistió significancia estadística, lo que confirma un escenario de estancamiento.

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En la comparación interanual, la cifra quedó apenas 0,1 punto por debajo del 7,9% registrado en el mismo período de 2025, sin alcanzar tampoco en ese caso significancia estadística.

La situación del Gran Córdoba no es nueva. Un año atrás, en el primer trimestre de 2025, el aglomerado había registrado una tasa del 9,2%, la más alta desde la salida de la pandemia. En ese momento, el Indec reveló una pérdida neta de 11 mil empleos en la zona y señaló que el desempleo en el Gran Córdoba superaba al Gran Buenos Aires, que en igual período había marcado 9,1%. El 8,8% actual implica una mejora respecto de ese pico, aunque la ciudad sigue por encima del promedio de los grandes aglomerados urbanos del país.

La región Pampeana y el peso del corredor industrial

A nivel regional, la desocupación más alta se registró en el Gran Buenos Aires, con 8,7%, seguida por la región Pampeana —de la que forma parte el Gran Córdoba— con 8,2%. En el extremo opuesto, el Noroeste marcó 4,9% y la Patagonia, 5,0%. El Gran Córdoba integra la región Pampeana junto a Gran Rosario, Gran La Plata, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto y otros aglomerados, y arrastra históricamente tasas superiores a la media de ese conjunto por el peso de su corredor industrial y automotriz.

El análisis del Indec también determinó que la desocupación golpea con mayor fuerza en las grandes ciudades: en los aglomerados de más de 500.000 habitantes la tasa llegó al 8,3%, mientras que en los de menos de esa cifra se ubicó en 5,7%.

El avance de la informalidad, el dato más preocupante

Más allá del guarismo de desocupación, el indicador que genera mayor alarma entre los especialistas es el de la informalidad laboral. La tasa de informalidad trepó al 44,2%, un aumento de 2,2 puntos porcentuales interanual, lo que implica que casi la mitad de los ocupados trabaja sin descuento jubilatorio ni protección laboral.

En un año, el trabajo total registrado se redujo en 32.211 trabajadores, mientras que la informalidad creció en 403.758 personas. El fenómeno se extiende incluso hacia el interior del empleo asalariado: el porcentaje de trabajadores en relación de dependencia con cobertura jubilatoria cayó del 74,6% al 72,7% en la comparación interanual, y el segmento sin descuentos previsionales llegó al 27,3% del total.

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Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, analizó el panorama con crudeza: "El desempleo aumenta lentamente, reflejando un excedente de mano de obra que se canaliza en trabajos independientes, precarios y de subsistencia, sin desarrollo productivo real. Predomina el empleo informal, de baja calidad y sin protección".

El mismo especialista advirtió que "la estructura social del empleo en el país se precariza cada vez más" y que la tendencia viene profundizándose desde el segundo semestre de 2024.

Subocupación y trabajo de baja intensidad

La subocupación —personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean hacerlo más— llegó al 11,1%, con un incremento estadísticamente significativo de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. El 30,6% de la población ocupada trabajó menos de 35 horas semanales, con un incremento interanual del 17,3%, y las changas —puestos de menos de 16 horas semanales— representaron el 9,7% de los ocupados, frente al 8,2% del primer trimestre de 2025.

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En cuanto a la rama de actividad de la última ocupación, el comercio y la construcción aportaron un punto cada uno a la tasa total de desocupación, seguidos por la industria manufacturera y el empleo doméstico, con 0,8 puntos cada sector.

El desempleo actual supera el 5,7% que se registraba en el trimestre final de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia. Los analistas advierten que, aunque la tasa no se disparó, el mercado laboral absorbió el excedente de mano de obra a través del autoempleo informal y las aplicaciones de transporte y delivery, sectores que no garantizan derechos laborales.