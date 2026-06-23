Aguinaldo en Córdoba: ya hay fecha de pago para estatales y jubilados provinciales

Miles de empleados públicos y jubilados provinciales ya tienen una fecha marcada en el calendario. La Provincia de Córdoba confirmó que el próximo viernes 26 de junio se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026.

La información fue oficializada por la Secretaría General de la Gobernación y alcanza tanto a trabajadores en actividad como a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

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De esta manera, el medio aguinaldo llegará antes de finalizar el mes y representará un ingreso extra esperado por miles de familias cordobesas, en un contexto donde el poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas.

Quiénes cobran el aguinaldo el 26 de junio

El cronograma previsto por la Provincia contempla el pago unificado para:

- Trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

- Jubilados, pensionados y retirados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Desde el Gobierno provincial indicaron que los fondos estarán acreditados el mismo viernes 26 de junio, permitiendo que los beneficiarios dispongan del dinero antes del último fin de semana del mes.

Qué es el SAC

El Sueldo Anual Complementario, conocido popularmente como aguinaldo, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. Se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre.