El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 23 de junio

Este martes 23 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.430 pesos y cotiza a 1.480 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.430.
- - Venta: $1.480.
Dólar Blue
- - Compra: $1.479
- - Venta: $1.510.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.482,25 para la compra, y $1.483,72 para la venta.
Este martes 23 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.430.
- - Venta: $1.490.
ICBC
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.500.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.