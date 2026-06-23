Un mes sin Agostina Vega: el dolor que sigue intacto y una investigación que aún busca respuestas

Hace exactamente un mes, la desaparición de Agostina Vega movilizaba a Córdoba. Durante días, familiares, amigos, fuerzas de seguridad y vecinos siguieron con angustia una búsqueda que terminó de la peor manera: el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Treinta días después, la investigación continúa sumando elementos, pero para quienes compartían la vida cotidiana con la joven el tiempo parece haberse detenido. El dolor sigue presente y la herida continúa abierta.

"Yo creo que a partir del paso de mi nieta ya no tengo ni Día del Padre ni cumpleaños, las cosas cambiaron totalmente en nuestra vida", expresó Miguel Heredia, abuelo de Agostina, al describir cómo atraviesa la familia este primer mes sin ella.

Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

Según contó, tanto él como otros familiares reciben asistencia psicológica brindada por profesionales, mientras que Melisa Heredia, madre de la adolescente, continúa bajo tratamiento. "Está teniendo información de a poco de lo que ha pasado, todavía no se le puede decir todo junto porque no sabemos cómo irá a reaccionar", explicó.

Una causa que sigue avanzando

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón y tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido e imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. La principal hipótesis judicial sostiene que la adolescente fue asesinada luego de haber ingresado a la vivienda de barrio Cofico donde residía el acusado.

En las últimas semanas, además, la causa avanzó sobre el análisis del entorno más cercano de Barrelier y derivó en la detención de otras dos personas acusadas de encubrimiento agravado.

Los tres detenidos

Uno de ellos es Osvaldo Fassetta, quien convivía con el principal acusado. El hombre fue trasladado recientemente a Tribunales II para prestar declaración indagatoria, aunque decidió abstenerse de responder preguntas.

Su abogado, Eduardo Medina Allende, adelantó que solicitará una ampliación de la declaración para que su defendido pueda exponer su versión de los hechos y responder ante la Fiscalía.

La tercera detenida es Soledad Andreani, quien también se negó a declarar por recomendación de su defensa. La Justicia investiga si tuvo algún grado de participación posterior al crimen a partir de la presunta utilización de un vehículo de su propiedad para trasladar el cuerpo de la adolescente.

Wachitas Bar en la mira de la Justicia: ¿por qué se investiga presunto narcotráfico y delitos sexuales?

Tras la audiencia, su abogado sostuvo que la mujer niega las acusaciones y ratificó que solicitarán su libertad una vez analizadas las actuaciones incorporadas al expediente.

Nuevos testimonios y preguntas abiertas

Mientras la investigación avanza, continúan apareciendo testimonios sobre personas que integraban el círculo cercano del principal acusado. En los últimos días surgieron declaraciones que mencionaron a Marianela "La Gringa" Palmero, madre de una de las hijas de Barrelier y residente de la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis judicial, ocurrió el asesinato.

Marianela Palmero, la mamá de la hija de Barrelier

Hasta el momento no se encuentra imputada ni acusada formalmente. Sin embargo, los investigadores analizan distintos elementos para determinar si puede aportar información relevante sobre los movimientos registrados en la vivienda durante las horas clave del caso.

Sin embargo, Carla, extrabajadora sexual de Wachitas, aportó datos sobre vínculos y relaciones dentro del círculo que frecuentaba el principal acusado. “Yo la conozco como la gringa Ludmila”, afirmó al referirse a Marianela Palmero, madre de una de las hijas de Barrelier. Según su relato, Palmero era una presencia habitual dentro de ese entorno.

La mujer también describió la compleja trama de relaciones personales que, según dijo, rodeaban al acusado. “Este tipo tenía tres mujeres: Ludmila, Soledad y la mamá de Agostina”, sostuvo a ElDoce.

En ese mismo testimonio, Carla fue especialmente crítica con Andreani, actualmente imputada por encubrimiento agravado. “Siempre fue una proxeneta de todas nosotras”, aseguró.