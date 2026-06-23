Córdoba: admitieron amparo colectivo ambiental contra un boliche de zona norte de la ciudad

La Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba admitió formalmente una acción de amparo iniciada por el Centro Vecinal de los barrios Alejandro Centeno y Los Ángeles y ordenó la recategorización de la causa como amparo ambiental, informó el Poder Judicial de Córdoba.

"La presidenta de la entidad Noelia Analía Papalini y la secretaria Mariela Carolina Conte presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Córdoba y la empresa Desenchufados S.R.L., propietaria de boliche Unplugged, por considerar que está afectada la protección del ambiente en la zona por las actividades que desarrolla este emprendimiento", indica un comunicado oficial.

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Amparo ambiental

"Le reprocharon a la Municipalidad de Córdoba la omisión de exigir el estudio de impacto ambiental (EIA) antes de conceder la habilitación para el funcionamiento del local bailable, como así también la omisión de realizar los respectivos controles ambientales", agrega el documento.

Además "reclamaron al municipio que exija el cumplimiento del EIA previo a la habitación municipal de las actividades reguladas y que se abstenga de emitir habilitaciones provisorias o condicionadas en el futuro".

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Otras medidas contra ruidos

Los vecinos pidieron también "ejecutar medidas de control, implementar y garantizar los sistemas cloacales adecuados en la zona, garantizar niveles de ruido compatibles con la salud y descanso humano, fiscalizar habilitaciones y adoptar un Plan Integral de Gestión Ambiental Urbana, con participación comunitaria.

El amparo fue aceptado en los términos de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional.