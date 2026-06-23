Fadea en alerta roja: denuncian que funciona a un 30% de su capacidad y que fue abandonada por Defensa

La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años. Con apenas el 30% de su capacidad productiva en funcionamiento, una estructura ociosa que ronda el 70% y sin contratos troncales con la Fuerza Aérea Argentina desde hace más de dos años, los trabajadores denuncian una situación de parálisis que pone en riesgo el futuro de la histórica empresa estatal.

Así lo afirmó Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), quien cuestionó la falta de avances en la firma de acuerdos estratégicos y advirtió sobre el deterioro de la actividad en la planta ubicada en Córdoba.

«Llevamos 30 meses de esta gestión sin la firma o sin poner en marcha los contratos que son troncales para Fadea», señaló el dirigente sindical, al referirse a los convenios de mantenimiento y fabricación que históricamente se renovaban de manera anual con la Fuerza Aérea.

Según Bertorello, la ausencia de estos contratos provocó una caída significativa en la actividad productiva. «Estamos en un 30% de producción. Tenemos una capacidad instalada totalmente ociosa», afirmó.

Actualmente, la empresa mantiene como principal fuente de actividad un contrato con la firma brasileña Embraer para la provisión de componentes aeronáuticos. Sin embargo, desde el gremio sostienen que ese vínculo comercial resulta insuficiente para sostener una estructura que emplea a cerca de 650 trabajadores.

Potencial exportador sin definiciones

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los trabajadores es la falta de respuestas frente a oportunidades comerciales que podrían impulsar la recuperación de la fábrica.

De acuerdo con Bertorello, países como México, Canadá y Perú manifestaron interés por el avión de entrenamiento avanzado Pampa, uno de los desarrollos emblemáticos de Fadea. Sin embargo, asegura que las gestiones no avanzan debido a la ausencia de definiciones políticas y administrativas.

«No entendemos por qué desde el Ministerio de Defensa no se avanza. Esto nos sacaría del pozo donde estamos», sostuvo.

La situación también afecta otros proyectos considerados estratégicos por los trabajadores, como el desarrollo de drones y la ampliación de servicios de mantenimiento aeronáutico.

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En ese sentido, el dirigente destacó que Fadea cuenta con experiencia e infraestructura para realizar trabajos sobre aeronaves militares como los Hércules C-130, una actividad que, según explicó, representa un ahorro para el Estado frente a la contratación de servicios en el exterior.

Críticas al Ministerio de Defensa y al Directorio

Las críticas del sindicato apuntan tanto al Ministerio de Defensa como al Directorio de la empresa.

Desde el STA consideran que existe una desconexión entre la conducción política y la realidad operativa de la fábrica. Bertorello cuestionó la falta de respuestas oficiales a los planteos realizados por los trabajadores y señaló que incluso durante recientes visitas oficiales a instalaciones militares cercanas no se concretaron recorridos por Fadea.

Asimismo, cuestionó la actuación del Directorio de la compañía, al que calificó como ausente frente a las necesidades de gestión y negociación que demanda la situación actual.

«La realidad es que nos tienen en un total abandono. Nos están asfixiando de a poco», aseguró.

Para el gremio, el escenario responde además a una visión económica que prioriza actividades vinculadas a la minería, el agro y la energía, relegando a la industria tecnológica y de alto valor agregado.

Incertidumbre laboral

Pese al contexto de baja actividad, los salarios continúan abonándose con normalidad. Sin embargo, desde el sindicato reconocen que no se registran mejoras salariales significativas desde hace tiempo.

La prioridad, explican, pasa hoy por garantizar la continuidad productiva de la empresa y recuperar los contratos que permitan sostener la operación a largo plazo.

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Mientras tanto, la incertidumbre se extiende entre los aproximadamente 650 trabajadores de la planta, que aguardan definiciones sobre el rumbo de una empresa considerada estratégica para la industria aeronáutica nacional.

Para el STA, el problema de Fadea no radica en una falta de capacidades técnicas ni en la ausencia de mercados potenciales, sino en la demora de decisiones políticas que permitan reactivar proyectos, recuperar contratos y aprovechar oportunidades de exportación que podrían devolverle dinamismo a una de las principales fábricas aeronáuticas del país.