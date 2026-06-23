La abuela de Agostina Vega: "No hablan de la familia del asesino, hablan de nuestra familia"

La abuela de Agostina Vega, Elisabeth Heredia, pidió “respeto” por su familia a un mes del femicidio de la adolescente de 14 años ocurrido en la ciudad de Córdoba.

“Sabemos que en la causa está la verdad de todo, que nada tiene que ver con lo que se inventa de narcotráfico, de mafia, de cualquier cosa. Nada tiene que ver eso en la causa”, explicó en declaraciones al programa “Decilo cómo es” de “Punto a Punto Radio 90.7 FM”.

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“Duelo interminable”

“Es un duelo interminable. Nosotros la vamos a extrañar a Agostina toda la vida porque ella vivía con nosotros. Su mamá físicamente está mejor, pero psicológicamente está mal. Ella todavía no sabe los detalles de lo que pasó con Agos, solamente que este tipo la mató y dónde la mató. No sabe nada más”, agregó.

Además señaló que “lo más importante es Agostina y el respeto por Agostina”. “El respeto, porque se han dicho barbaridades de mi nieta pobrecita y se siguen diciendo de mi hija”, remarcó Heredia.

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“No hablan de la familia del asesino, hablan de nuestra familia”

“Nosotros tenemos muy en claro que después que se haga justicia por Agostina vamos a ir por todas esas personas que injuriaron a mi hija, que le inventaron una vida que no tiene, le inventaron narcotráfico, prostitución”, anticipó la abuela de la adolescente.

“No hablan de la familia del asesino, hablan de nuestra familia”, enfatizó en diálogo con Patricio Luján.

También recordó a Agostina “como una nena hermosa, alegre, siempre estaba cantando, estaba imitando”. “Ella usaba mi celular a veces todo el tiempo, se sacaba fotos, videos. Yo todavía no puedo entrar a la galería para ver nada porque el día a día nuestro de no tenerla a Agostina es terrible, es muy cruel para toda la familia”, expresó.

“Yo tengo fe y quiero tener fe en que eso va a pasar, en que se va a saber todo. La verdad se va a saber, no lo que inventan. Elijo creer en la justicia”, cerró Heredia.