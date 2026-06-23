Nueva unidad de control mixto: La "buena noche" o "la mala noche" ¿para quién es?

“Nueva Córdoba rompió hace años la noche”, dispara un empresario que fue el responsable de lugares míticos de la capital. “Te dan unas pizzas, después corren las mesas y se baila. Un descontrol”, remarca.

Las voces no quieren dar su nombre. Pero todos trabajan de noche, o en la noche cordobesa. El caso Agostina Vega y, por consiguiente, el bar Wachitas profundizó una crisis oculta dentro de los controles municipales en los comercios nocturnos.

“Ahora tendremos 90 días para inscribirnos nuevamente, otro trámite más. Meten a todos en la misma bosa, como si no tuviera datos de quiénes somos”, se fastidia un empresario que tiene año en el negocio. “Nosotros hemos pasado por todas las administraciones, en otro tiempo salían los propios funcionarios a la noche, ahora se quedan en su casa”, remarca sin pudor.

Passerini convoca a Quinteros para un nuevo ente municipal: Qué dice el decreto de la Unidad de control de la noche en Córdoba

El nuevo ente mixto creado por el decreto 161 busca terminar de una vez por todas con el desmanejo de los controles. El intendente Passerini no quiere estar solo y buscará la colaboración del ministro Juan Pablo Quinteros. No es la primera vez que van a trabajar articuladamente, ya lo hicieron con los naranjitas en el parque Sarmiento. Los resultados benefician a ambos.

Quiénes son o quiénes hacen “la noche” en Córdoba. Se los puede identificar, a grandes rasgos como gastronómicos, discotecas y bares y comercios. “Somos los que nos dedicamos a la diversión y al entretenimiento”.

Los empresarios distinguen entre “la buena noche” y la “mala noche”. La diferencia está en quienes responden a todas las ordenanzas y superan los controles de los inspectores y aquellos que se mueven en la ilegalidad, en locales fuera de regla que tiene la "suerte" de no ser auditados.

No quieren que sus nombres se conozcan porque seguro habrá una clausura “como represalia por hablar”. El anonimato les permite ir un poco más allá en sus comentarios y descripciones.

La Nueva Unidad de control es esperada “para limpiar un poco el ambiente”. El intendente suele involucrar a todos en las discusiones profundas. Lo hizo con las aplicaciones de movilidad, todos hablan. Lo reiteró con los “constatadores”. Ahora, igual.

El control que se controla a sí mismo: las grietas del expediente de Wachitas

La nueva ordenanza que se enviará al Concejo buscará dotar de claridad a los funcionarios y futuros controles. “Ahí seguro se les pedirá que más locales gastronómicos estén habilitados para brindar show en vivo o poner música”, adelanta otro dueño de varios bares.

“Ojo con continuar habilitando bares para comer y bailar”, alertan desde zona norte. “¿Qué pasará con esos lugares los lunes, martes y miércoles? ¿De qué van a vivir?”, lanzan desde zona norte.

“Cada uno a su juego. O sos un buen restaurant o sos un boliche, las dos cosas juntas no, argumentan algunos empresarios. Ahí comienza el descontrol”, aseguran. Los afilados a Passerini se ponen el casco y salen a “bancar” al intendente que jugará otro partido complicado.

En 90 días se sabrá quiénes hacen la buena noche y quienes son los responsables de la mala noche. Este nuevo ente, otro más, tendrá la obligación de ordenar lo que pasa en la ciudad.