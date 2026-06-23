La estrategia libertaria para proteger a Manuel Adorni en el Senado

La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en el Senado. La Libertad Avanza logró reunir el apoyo de bloques aliados para impulsar un cambio en las reglas de tratamiento del tema y exigir una mayoría agravada de dos tercios para habilitar el debate en el recinto, una decisión que podría postergar la comparecencia del funcionario hasta después del receso invernal.

Según informaron fuentes parlamentarias, el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y sectores dialoguistas contempla, a cambio, la apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir los proyectos que buscan citar a Adorni a brindar un informe verbal ante los legisladores.

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La actividad política de este martes estará dividida entre el Senado y la Casa Rosada. Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, Adorni convocó a los senadores de La Libertad Avanza a una serie de reuniones en tres grupos, previstas para las 9, 12 y 14 horas. Allí, el funcionario explicará su situación patrimonial, actualmente bajo investigación judicial.

En este contexto, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, formalizó el lunes el pedido para convocar a una reunión de Labor Parlamentaria este martes a las 18. El objetivo es modificar el acta de la sesión del jueves 25, en la que se había establecido que las mociones de interpelación podían tratarse sin dictamen de comisión y con el respaldo de una mayoría agravada.

La iniciativa implica dejar de lado la interpretación sostenida por el presidente del interbloque peronista, José Mayans. El legislador argumentó que, al tratarse de un artículo operativo y no de un proyecto de ley, bastaba una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con la interpelación mediante una moción simple.

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Ante esta situación, Mayans analiza no participar de la reunión de Labor Parlamentaria y defender en la sesión del próximo jueves la validez del acta firmada la semana pasada, que habilitaría un tratamiento más flexible del pedido de interpelación.

Los bloques dialoguistas, entre ellos la UCR, Provincias Unidas y distintos espacios provinciales, coincidieron con el oficialismo en mantener el criterio de exigir dos tercios para tratar proyectos sin dictamen. Sin embargo, reclamaron la apertura inmediata de la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir las distintas iniciativas vinculadas a la citación de Adorni.

Si finalmente prevalece la postura de exigir 48 votos para habilitar el debate en el recinto, la oposición tendrá serias dificultades para avanzar con su objetivo. En ese escenario, a La Libertad Avanza le bastaría reunir apenas cuatro apoyos adicionales para bloquear cualquier intento de aprobar la interpelación.

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De esa manera, el Gobierno podría alcanzar su objetivo de postergar el interrogatorio parlamentario sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. La alternativa que gana fuerza es que Adorni concurra recién el 2 de julio a presentar un informe de gestión, instancia en la que podrá decidir si responde o no las preguntas formuladas por los senadores, según señalaron voceros.

En caso de que la oposición no consiga los dos tercios necesarios, el debate podría quedar postergado hasta agosto, cuando se reanude la actividad parlamentaria tras el receso de invierno. Tradicionalmente, durante la segunda quincena de julio los senadores acompañan las vacaciones de quince días otorgadas a los empleados del Congreso.

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La Libertad Avanza cuenta actualmente con 21 senadores propios. A ese número podrían sumarse los dos representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical Silvana Schneider, alcanzando así un total de 24 votos.

Con la adhesión de un legislador más, que podría ser el mendocino y ex gobernador Rodolfo Suarez, el oficialismo llegaría a 25 votos, una cifra suficiente para bloquear cualquier intento de aprobar la interpelación a Adorni en la sesión prevista para este jueves.

Otros legisladores que podrían respaldar la posición del Gobierno son la neuquina Julieta Corroza; Edith Terenzi, del espacio Despierta Chubut; Carlos “Camau” Espínola, integrante de Provincias Unidas; y Beatriz Ávila, representante del bloque Independencia.

Por el contrario, están dispuestos a reunir los dos tercios necesarios para avanzar con la interpelación los 25 integrantes del interbloque peronista que conduce José Mayans; los tres senadores de Convicción Federal, alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; y la salteña Flavia Royon.

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A ese grupo podrían sumarse además los dos legisladores del PRO, Martín Goerling Lara y María Cristina Huala, junto con los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama.

CS