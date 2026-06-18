La Libertad Avanza (LLA) bonaerense presentó un proyecto que busca bajar de 25 a 18 años la edad mínima exigida para acceder a una banca en los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, una medida destinada a fortalecer su relación con el electorado más joven.

Sebastián Pareja y Karina Milei

Esta propuesta se presentó en una jornada de juventud que organizaron los libertarios encabezada por el titular partidario Sebastián Pareja, quien estuvo acompañado por los diputados provinciales Pablo Morillo, autor de la iniciativa, y Geraldine Calvella, además de diferentes referentes juveniles a nivel provincial y nacional.

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el proyecto busca cambiar una exigencia vigente desde el año 1889, según la cual, para ser concejal en territorio bonaerense, es obligatorio tener, por lo menos, 25 años.

La Libertad Avanza considera que esta restricción se encuentra “desactualizada”, sin reconocer el papel fundamental que, en la actualidad, los jóvenes cumplen a nivel político, laboral y social.

Sebastián Pareja y Karina Milei

Pareja y Morillo hablaron del proyecto

Sebastián Pareja explicó, durante el encuentro de La Libertad Avanza, que “la propuesta plantea bajar a 18 años la edad de los jóvenes que puedan ser concejales en los 135 distritos de la provincia, ya que no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”.

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Morillo agregó que esta reforma quiere ponerle fin a una “contradicción injustificada”. “Si un joven de 18 años puede asumir responsabilidades públicas como consejero escolar, también debe poder ser concejal. Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política”, aseguró.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem

Esta iniciativa es parte de una estrategia de La Libertad Avanza para aumentar su presencia entre los votantes jóvenes, uno de los sectores donde logró mejores resultados electorales los últimos años.

HM/HB