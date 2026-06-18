Un estudio de opinión del Grupo Construya detectó una caída del 70% de la actividad de la construcción en Buenos Aires, lo que sumado a que solo uno de cada diez encuestados cree que su situación mejoró en los últimos doce meses, da muestras de un escenario desafiante para la construcción.

El Estudio de Opinión Construya se realizó entre el 17 de abril y el 8 de mayo de este año, en donde participaron 370 profesionales de la cadena de valor de todo el país.

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En el apartado correspondiente a la región de Buenos Aires, un 32% indicó que su actividad crecerá en los próximos doce meses, el 33% que será menor y un 36% considera que se mantendrá sin cambios.

Con respecto a las principales dificultades, los encuestados señalaron la baja demanda del mercado (23%), menor disponibilidad de financiamiento (16%), mayor costo de la construcción (11%) y menor inversión o privada (11%). Por otra parte, los facilitadores más importantes fueron la construcción como refugio de valor (22%), crecimiento de la actividad económica (17%), mayor disponibilidad de financiamiento (12%), disminución del precio del metro cuadrado (12%), crecimiento de las obras privadas (11%) y blanqueo de capitales (11%).

La encuesta se tomó un espacio para consultar cuál es la principal oportunidad de ahorro y la construcción se ubicó en segundo lugar, por detrás de las acciones y por delante de los bonos públicos que alcanzó el tercer lugar.

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En este punto, la encuesta detectó que los materiales innovadores continúo siendo los más señalados, concentrando 39% de las respuestas, logrando un mismo resultado que en la medición de noviembre 2025.

Por su parte, 24% señaló a la sostenibilidad como una de las tendencias con creciente relevancia en la industria de la construcción. Este factor perdió 8 puntos porcentuales de importancia con respecto a la medición de noviembre de 2025

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En tanto, la digitalización concentró 21% de las respuestas, la integración de la automatización y robótica otro 12% y el enfoque en salud y seguridad se mantuvo sin cambios, con 4% del total.

La autofinanciación continuó siendo la modalidad preponderante al momento de financiar el negocio (39%). Asimismo, 28% indicó que no utiliza herramientas de financiamiento.

A la inversa, la proporción de encuestados que manifestó financiarse con proveedores se mantuvo en 18% del total, y la que dijo hacer uso del financiamiento proveniente de fideicomisos bajó a 10% con respecto a noviembre 2025. En tanto, los préstamos a largo plazo en pesos se mantuvieron con 5% de las respuestas.

Construcción: costos presionados por salarios y tarifas

El Índice del Costo de la Construcción (ICC), emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), registró una suba de 2,7% en mayo, acumuló 12,8% en lo que va de 2026 y 29% interanual. El dato muestra que los costos del sector continúan creciendo por encima de la inflación de algunos bienes, aunque con una composición distinta a la observada en años anteriores.

“La principal presión provino de la mano de obra (+3,5%), impulsada por los acuerdos salariales de la UOCRA, que explicaron gran parte del incremento mensual. A esto se sumó una suba de 4,0% en gastos generales, afectada por actualizaciones tarifarias en electricidad, agua y gas” señalaron como factores determinantes desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

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Los materiales aumentaron solo 1,6%, lo que evidencia una desaceleración en los precios de los insumos respecto de años anteriores. De la consultora dirigida por Leo Anzalone mencionaron que “esto sugiere que las presiones inflacionarias ya no provienen principalmente de los bienes físicos, sino de componentes vinculados a servicios, energía y trabajo”.

Por último, la construcción sigue mostrando aumentos de costos, pero el foco ya no está en los materiales. “En mayo, la suba estuvo explicada principalmente por salarios y tarifas reguladas, un escenario que acompaña el proceso de normalización económica, aunque mantiene presión sobre los márgenes de las empresas y el costo final de los proyectos” sentenciaron desde el CEPEC.

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