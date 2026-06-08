La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector establecieron la estructura de ingresos para los trabajadores de la actividad. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Número 545/08. El documento, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó los parámetros salariales que rigen para las remuneraciones de los operarios.

Cuál es el sueldo del personal de estaciones de servicio en junio del 2026

La diagramación de las planillas salariales estableció valores fijos que corren sobre una base de cálculo conformada tras analizar las variables económicas del período anterior. El esquema previó un incremento que entró en vigencia a partir de los sueldos del primer tramo del año y que impacta de manera directa en los haberes de este mes.

La presentación del texto ratificó que el importe resultante de la diferencia porcentual existente entre la variación anual y el índice paritario se ubicó en un 6,60%. La cifra se calculó sobre los valores de la tabla salarial conformada para mantener niveles adecuados a la realidad de la actividad.

Las planillas salariales contaron con el aval del secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA, Rubén Darío Pronotti. Por el sector empresario firmaron el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, y el titular de la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), Ricardo Andino.

Los sueldos conformados y el valor de las horas en la Zona I

Las escalas vigentes para el sexto mes del año determinaron los montos básicos y adicionales por hora para la totalidad de las categorías en la denominada Zona I, la cual abarca las regiones generales sin adicionales geográficos específicos.

- Oficial Especializado: percibirá un sueldo básico por hora de $4.244,52. El esquema sectorial sumó para esta categoría un monto fijo por el adicional UOCRA de $252.008,56 mensuales, un importe de $14.101,23 por vianda y $5.354,38 por horas de viaje.

Nuevo recibo de sueldo: cómo es el formato que deberá usarse tras la reglamentación de la reforma laboral

- Oficial: dispondrá de un salario básico por hora de $3.614,12. Los registros de la actividad fijaron el adicional general de la UOCRA en $252.008,56 por mes, acoplando un pago de $14.101,23 por vianda y un beneficio por horas de viaje de $5.354,38.

- Medio Oficial: contará con un básico por hora de $3.332,73. El cuadro técnico le asignó el adicional gremial fijo de $252.008,56 mensuales, sumado a un valor de $14.101,23 en concepto de vianda y un reconocimiento de $5.354,38 por horas de viaje.

- Ayudante: recibirá una remuneración básica por hora de $3.066,27. Las planillas del convenio estipularon que este personal percibirá el adicional general de la UOCRA de $252.008,56 por mes, el monto de vianda de $14.101,23 y $5.354,38 por horas de viaje.

- Serenos: dispondrán de un sueldo básico mensualizado de $558.176,80. Al ser personal por mes, la estructura salarial le adicionó el pago de $252.008,56 correspondientes al ítem de la UOCRA, el beneficio de vianda por $14.101,23 y el concepto por horas de viaje por $5.354,38.

Las condiciones de los adicionales por zona desfavorable

El documento de las federaciones y la cámara empresaria fijó de forma expresa el cómputo de los adicionales por zona desfavorable, modificando los ingresos básicos de los operarios según la región del país donde presten sus servicios cotidianos.

- Zona II: los valores por hora sumaron un adicional desfavorable de $521,13 para el Ayudante, $566,72 para el Medio Oficial, $614,67 para el Oficial y $721,56 para el Oficial Especializado. En el caso del Sereno, el extra geográfico se fijó en $54.890,81 mensuales.

- Zona III: las planillas determinaron una compensación por zona desfavorable de $2.514,48 por hora para el Ayudante y de $2.731,43 para el Medio Oficial. El Oficial percibirá un extra de $2.964,09, el Oficial Especializado cobrará $3.480,51 más por hora y el Sereno sumará $457.705,93 por mes.

Cuáles son los sectores que mejores salarios pagan y cuáles son los que generan más empleo

- Zona IV: donde el adicional geográfico equivale al 100% del básico. De este modo, el Ayudante suma $3.066,27 extras por hora y el Medio Oficial cobra $3.332,73 por el concepto desfavorable. El Oficial percibe $3.614,12 más por hora, el Oficial Especializado adiciona $4.244,52 y el Sereno cuenta con un extra mensual de $558.176,80.

Las planillas agregaron para todas las áreas geográficas un monto de $5.875,51 en carácter de ayuda alimentaria bajo el artículo 41 de la convención colectiva. Los representantes sectoriales ratificaron el compromiso de mantener la actividad en un marco de paz social y ausencia de conflictos para sostener la industria.

GZ / lr