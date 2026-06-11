Construcción: advierten que la actividad sigue más de 30% por debajo de los niveles históricos

La construcción en Argentina sigue mostrando signos de debilidad y acumula una caída superior al 30% respecto de sus valores históricos. Así lo afirmó Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, quien destacó que los últimos indicadores oficiales reflejan que la recuperación aún está lejos de consolidarse.

Según explicó, los datos más recientes volvieron a exhibir una contracción interanual de la actividad. "Estamos todavía, a valor histórico, en más de un 30% de caída general", remarcó, al tiempo que recordó que las comparaciones se realizan sobre períodos que ya habían sido negativos para el sector.

No obstante, Fernández señaló una señal alentadora vinculada a la recaudación fiscal de mayo. "Después de nueve meses seguidos de caída en la recaudación, parece que mayo dio un poquito mejor", indicó. A su entender, este dato podría traducirse en un mayor margen de acción para las provincias, que actualmente sostienen gran parte de la inversión en infraestructura.

Las provincias toman el protagonismo de la obra pública

El dirigente sostuvo que el retiro del Gobierno nacional de los proyectos de infraestructura modificó el esquema de financiamiento de la obra pública. "Desde la retirada absoluta de la obra pública y de la inversión en infraestructura por parte del Gobierno Nacional, los que han decidido tomar esa inversión han sido las provincias", explicó.

En ese contexto, consideró que una mejora sostenida en los ingresos fiscales podría impulsar nuevas iniciativas provinciales. Sin embargo, advirtió que la inversión privada tampoco logra despegar debido a múltiples factores. "Todavía hay falta de confianza, riesgo político, riesgo económico, temor, falta de crédito", enumeró.

Para Fernández, estas condiciones continúan afectando la decisión de invertir y mantienen ralentizada la actividad de la construcción, uno de los sectores más sensibles al nivel de confianza económica.

Infraestructura deteriorada y necesidad de acuerdos

Al analizar qué medidas podrían acelerar la recuperación, el titular de la Confederación de Pymes Constructoras sostuvo que la estabilidad macroeconómica, aunque necesaria, no resulta suficiente por sí sola. "La macro está muy estabilizada, pero todavía la recaudación está por debajo", señaló.

En ese sentido, reclamó acciones concretas para promover inversiones que permitan atender el deterioro acumulado de la infraestructura pública. "El gran desafío que tiene el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales son llegar a acuerdos que permitan que haya mayores fondos para la inversión", afirmó.

Fernández alertó además sobre el estado de las rutas, escuelas, hospitales, comisarías y redes de servicios básicos. "Hay un deterioro generalizado, y esto se resuelve con inversión", sostuvo.

Finalmente, el dirigente reconoció los esfuerzos para ordenar la economía, aunque advirtió que los resultados todavía no se reflejan en la actividad. "Lo que yo sé es que la economía no está arrancando", concluyó, al tiempo que expresó su expectativa de que la mejora en la recaudación observada durante mayo sea el inicio de una tendencia positiva para el sector.