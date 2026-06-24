El reinicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño que fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio, sumó un particular capítulo tras las polémicas derivadas por diferentes situaciones con los imputados en la semana pasada. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Corrientes tomó la decisión de citar a declarar a la exdiputada nacional Elisa Carrió como testigo.

La resolución fue aceptada por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco a pedido de la abogada Monica Chirivin, defensora de Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, que se negó a declarar en la audiencia de hoy. La exlegisladora ya había sido propuesta como testigo antes del comienzo del debate, pero su convocatoria fue descartada antes porque los magistrados consideraron que sus testimonios se basaban en referencias condicionales y no en hechos directos.

Elisa Carrió.

Noticia en desarrollo...