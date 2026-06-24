miércoles 24 de junio de 2026
POLICIA
A dos años del hecho

Giro en el juicio por la desaparición de Loan: citan a declarar a Elisa Carrió a pedido de Laudelina Peña

El Tribunal Federal de Corrientes retomó las audiencias tras las irregularidades de la semana pasada. La tía del nene desaparecido se negó a hablar y su abogada pidió la convocatoria de la exdiputada para aclarar una supuesta conversación con el exgobernador Gustavo Valdéz.

juicio loan peña
El juicio inició este martes con la presencia de los acusados. | Captura redes sociales.
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El reinicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño que fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio, sumó un particular capítulo tras las polémicas derivadas por diferentes situaciones con los imputados en la semana pasada. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Corrientes tomó la decisión de citar a declarar a la exdiputada nacional Elisa Carrió como testigo.

La resolución fue aceptada por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco a pedido de la abogada Monica Chirivin, defensora de Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, que se negó a declarar en la audiencia de hoy. La exlegisladora ya había sido propuesta como testigo antes del comienzo del debate, pero su convocatoria fue descartada antes porque los magistrados consideraron que sus testimonios se basaban en referencias condicionales y no en hechos directos.

Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni, cuestionó a Javier Milei y criticó la vestimenta de su hermana Karina
Elisa Carrió.

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