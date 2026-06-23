Banco Nación lanzó un préstamo para unificar deudas y pagar en hasta 10 años

Las personas que tengan cuotas vencidas e impagas en el Banco Nación podrán acceder a una nueva herramienta para reorganizar sus obligaciones financieras y evitar caer en mora. Se trata de un préstamo de unificación de deudas que permite consolidar distintos compromisos en una sola cuota mensual, financiar hasta el 100% de la deuda y acceder a plazos de hasta 10 años, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias.

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La nueva alternativa está dirigida a clientes del Banco Nación que se encuentren en situación crediticia 1 o 2 y forma parte de un conjunto de soluciones financieras impulsadas por la entidad para acompañar a quienes enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos de pago.

Según informó el banco en un comunicado, la propuesta busca "evitar el pasaje a mora, preservando el historial crediticio", además de permitir "reordenar obligaciones, mediante la consolidación de deudas en una sola cuota mensual" y "mejorar la capacidad de pago, adecuando plazos y esfuerzo financiero".

¿Cuáles son las características de los nuevos préstamos del BNA?

Uno de los puntos centrales de la nueva línea es que ofrece plazos de hasta 120 meses, equivalentes a 10 años. De acuerdo con el Banco Nación, esto permite reducir el monto de las cuotas y facilitar el ordenamiento de las finanzas personales.

El préstamo se otorga bajo modalidad UVA y contempla una opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar una cuota ajustada por salario. La tasa prevista es de 10% más UVA, mientras que la alternativa con cobertura CER-CVS suma un punto porcentual adicional.

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Además, la línea permite financiar hasta el 100% de la deuda consolidada con un tope de $100 millones. El dinero no se entrega directamente al cliente, sino que se aplica de manera automática a la cancelación de las obligaciones alcanzadas por la operatoria.

Otro requisito establecido por la entidad es que la afectación de ingresos no podrá superar el 25% bajo el esquema UVA, siguiendo los criterios de evaluación crediticia vigentes.

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¿Cómo acceder y cuánto puede bajar la cuota?

El Banco Nación informó que los interesados podrán gestionar la operación en cualquiera de sus sucursales desde el 25 de junio. También podrán consultar las condiciones a través de la página web de la entidad y de su Contact Center.

Como ejemplo, el banco indicó que una deuda de $1 millón que actualmente genera una cuota mensual de $67.670 a 36 meses podría transformarse en una cuota inicial de $15.279 con un plazo de 120 meses bajo modalidad UVA, o de $16.030 si se elige la opción con cobertura CER-CVS.

Fuente: Banco Nación

Para acceder al beneficio será necesario cobrar los haberes en el Banco Nación. En caso de no hacerlo, el cliente deberá transferir su cuenta sueldo a la entidad para poder solicitar el préstamo de unificación de deudas.

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