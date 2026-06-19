La morosidad de las familias volvió a crecer en abril y es la más alta en 20 años

La mora de las familias en abril trepó al 12,1%, alcanzando el nivel más alto en más de 20 años, de acuerdo con datos del Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de la decimoctavo mes consecutivo con tendencia alcista.

Esto representó un alza de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto de marzo y de 8,4 p.p. en comparación con el mismo mes del año pasado.

Según la autoridad monetaria, la morosidad "desaceleró su ritmo de aumento mensual, en gran medida debido a la disminución en la tasa de crecimiento del saldo real en situación irregular (numerador del indicador)”.

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Por su parte, el coeficiente de morosidad del crédito a las empresas alcanzó 3,3% en abril y la probabilidad de default estimada (PDE) para el sector privado se redujo por tercer mes consecutivo en abril, hasta ubicarse en 2,6%.

En total, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó 7,3% en abril, aumentando 5,1 p.p. interanual y 0,3 p.p. mensual.

Familias en problemas

De acuerdo con un informe de Analytica, la irregularidad en la cartera de crédito a las familias en abril alcanzó hasta el 15,4% considerando al sistema financiero ampliado.

“De los 19,8 millones de deudores, más de 5,3 millones se encuentran en mora tardía (26,9% del total). Quienes sólo tienen deudas con bancos el 19,2% es moroso mientras que en los endeudados únicamente con Fintech el ratio llega al 28,9%”, sostiene.

El reporte señala que la situación es más crítica en las provincias del norte y en los jóvenes de 18 a 30 años, donde la morosidad roza el 40%, “en línea con el deterioro laboral de esta franja”.

LM/HB