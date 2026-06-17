Preocupa la alta morosidad en los bancos.

La morosidad en el sistema financiero volvió a encender señales de alerta entre bancos, analistas y autoridades económicas. El aumento de los créditos impagos, especialmente en préstamos personales y financiamiento con tarjetas de crédito, refleja las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cumplir con sus compromisos financieros en un contexto de ingresos que todavía muestran dificultades para acompañar el ritmo de los gastos.

De acuerdo con especialistas del sector, el fenómeno comenzó a evidenciarse con mayor intensidad en los últimos meses, cuando muchas familias recurrieron al crédito para sostener el consumo cotidiano. Sin embargo, el encarecimiento del financiamiento y las restricciones presupuestarias derivaron en un incremento de los atrasos en los pagos.

Los bancos siguen de cerca la evolución de este indicador porque la mora constituye una de las principales variables para medir la salud del sistema financiero. Cuando aumenta la cantidad de clientes que no pueden afrontar sus obligaciones, las entidades deben realizar mayores previsiones para cubrir eventuales pérdidas, lo que impacta en su rentabilidad y puede afectar la disponibilidad de nuevos préstamos.

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Los segmentos más comprometidos son los vinculados al consumo. Los préstamos personales, las financiaciones con tarjetas de crédito y algunas líneas destinadas a la adquisición de bienes durables registran niveles de incumplimiento superiores a los observados meses atrás. En contraste, los créditos hipotecarios muestran un comportamiento más estable debido a que suelen estar respaldados por garantías y presentan plazos de pago más estructurados.

Economistas consultados por distintas entidades financieras señalan que la situación todavía se encuentra lejos de representar un riesgo sistémico para los bancos, pero advierten que el aumento sostenido de la mora debe ser monitoreado. La preocupación radica en que, si la tendencia se profundiza, podría derivar en una mayor cautela por parte de las entidades al momento de otorgar nuevos créditos.

Además, el incremento de la morosidad puede generar un círculo complejo para los consumidores. A medida que las entidades endurecen las condiciones para prestar dinero, quienes necesitan financiamiento encuentran mayores dificultades para acceder a créditos o deben afrontar tasas más elevadas.

Desde el sector financiero sostienen que la clave para revertir la tendencia será la recuperación del poder adquisitivo y una mejora sostenida de los ingresos reales. Un escenario de mayor estabilidad económica permitiría que las familias reorganizaran sus finanzas y redujeran los niveles de endeudamiento.

Mientras tanto, la evolución de la mora bancaria seguirá siendo uno de los indicadores más observados por el mercado. Su comportamiento no solo refleja la situación financiera de millones de personas, sino también el nivel de confianza y dinamismo de la economía en general.