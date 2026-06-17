La actividad metalúrgica cayó 6% en lo que va del año: 6 de cada 10 máquinas están paradas.

La industria metalúrgica argentina atraviesa un período de marcada retracción. Según relevamientos sectoriales, la actividad acumuló una caída cercana al 6% en lo que va del año, mientras que la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles preocupantes: seis de cada diez máquinas permanecen sin operar, reflejando la debilidad de la demanda y las dificultades que enfrenta uno de los sectores clave de la economía nacional.

El panorama genera inquietud entre empresarios y trabajadores, ya que la metalurgia es una actividad estrechamente vinculada con la evolución de la industria manufacturera, la construcción, la energía y el sector automotor. Cuando estos rubros desaceleran su ritmo de producción o inversión, el impacto suele trasladarse rápidamente a las empresas metalúrgicas.

De acuerdo con referentes del sector, la principal causa de la caída es la menor demanda de bienes industriales. Muchas compañías postergaron proyectos de inversión o redujeron sus niveles de producción ante la incertidumbre económica, afectando los pedidos de maquinaria, piezas, herramientas y componentes metálicos.

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La baja utilización de la capacidad instalada es uno de los indicadores que más preocupa. Con apenas alrededor del 40% de las máquinas en funcionamiento, numerosas plantas operan muy por debajo de su potencial productivo. Esta situación repercute directamente en la rentabilidad de las empresas, que deben afrontar costos fijos elevados pese a producir menos.

Las pequeñas y medianas empresas son las más expuestas a este escenario. En muchos casos, la reducción de la actividad obliga a reorganizar turnos de trabajo, suspender inversiones o revisar estrategias comerciales para sostener la operación diaria. Algunas firmas también enfrentan dificultades para acceder al financiamiento necesario para modernizar equipos o ampliar su capacidad productiva.

El sector metalúrgico suele ser considerado un termómetro de la actividad económica debido a su presencia en múltiples cadenas de valor. Por ello, los empresarios observan con atención la evolución de la construcción, la producción automotriz, la obra pública y los proyectos energéticos, actividades que pueden impulsar una recuperación de la demanda.

A pesar del contexto adverso, algunas ramas vinculadas a la energía, la minería y determinados segmentos exportadores muestran un comportamiento más favorable. Sin embargo, estos nichos todavía no alcanzan para compensar la caída observada en otras áreas de la industria.

Los representantes de la actividad sostienen que una recuperación sostenida requerirá una mejora del consumo, mayor previsibilidad económica y condiciones que incentiven la inversión productiva. También destacan la importancia de fortalecer la competitividad para aprovechar oportunidades en mercados internacionales.

Mientras tanto, los números reflejan la magnitud del desafío: una caída acumulada del 6% y una capacidad ociosa cercana al 60% describen una realidad compleja para la industria metalúrgica. El desempeño de los próximos meses será determinante para evaluar si el sector logra revertir la tendencia o si la desaceleración continúa profundizándose.