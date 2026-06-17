Faltan psiquiatras para atender crisis adolescentes.

La creciente demanda de atención en salud mental entre adolescentes ha puesto en evidencia una problemática que preocupa a especialistas, familias y autoridades sanitarias: la escasez de psiquiatras especializados en infancia y adolescencia. En distintos puntos del país, hospitales, centros de salud y consultorios privados registran dificultades para cubrir la demanda de consultas, especialmente en situaciones de urgencia o crisis.

El fenómeno se produce en un contexto en el que los problemas de salud mental entre jóvenes han ganado visibilidad en los últimos años. Ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones y conductas suicidas figuran entre las consultas más frecuentes, según profesionales del sector. A esto se suma el impacto que dejaron el aislamiento social, las dificultades económicas y las transformaciones en las dinámicas familiares y educativas.

Los especialistas advierten que la falta de recursos humanos provoca demoras en los turnos, listas de espera prolongadas y una mayor presión sobre los equipos de salud. En algunos casos, los pacientes deben esperar semanas o incluso meses para acceder a una evaluación especializada, un escenario que puede complicar el abordaje temprano de determinados trastornos.

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La psiquiatría infantojuvenil es una especialidad que requiere una formación específica y un enfoque interdisciplinario. Los profesionales trabajan en conjunto con psicólogos, pediatras, trabajadores sociales, docentes y familiares para comprender las distintas dimensiones que influyen en la salud mental de los adolescentes. Sin embargo, la cantidad de especialistas disponibles no crece al mismo ritmo que las necesidades de atención.

Desde instituciones médicas señalan que una de las dificultades radica en la falta de incentivos para que más profesionales elijan esta especialidad. La carga laboral, la complejidad de los casos y la necesidad de una capacitación constante son algunos de los factores mencionados por referentes del área.

La preocupación también alcanza a las guardias hospitalarias, donde muchas veces se reciben consultas vinculadas a crisis emocionales agudas. La insuficiencia de psiquiatras especializados puede generar una sobrecarga en los servicios y dificultar el seguimiento adecuado de los pacientes una vez superada la emergencia.

Organizaciones dedicadas a la salud mental sostienen que fortalecer la prevención resulta tan importante como ampliar la capacidad de atención. La detección temprana de señales de alarma en escuelas, clubes y entornos familiares puede contribuir a que los jóvenes reciban ayuda antes de que los problemas se agraven.

En este escenario, expertos coinciden en que la solución requiere una estrategia integral que incluya más formación de especialistas, mejores condiciones laborales y una mayor inversión en los servicios de salud mental. El objetivo es garantizar que los adolescentes puedan acceder a una atención oportuna y de calidad en una etapa clave de su desarrollo.

Mientras la demanda continúa en aumento, la falta de psiquiatras especializados se consolida como uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema sanitario para responder a las necesidades de salud mental de las nuevas generaciones.