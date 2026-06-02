Advierten por la falta de psiquiatras para adolescentes.

La escasez de profesionales especializados en salud mental infantojuvenil genera preocupación entre especialistas, instituciones médicas y familias de todo el país. La falta de psiquiatras dedicados a la atención de adolescentes se convirtió en un problema creciente que dificulta el acceso a diagnósticos, tratamientos y seguimientos oportunos para miles de jóvenes que atraviesan trastornos emocionales, conductuales o psiquiátricos.

Según advierten expertos en salud mental, la demanda de consultas aumentó de manera sostenida en los últimos años, impulsada por factores como la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios, las autolesiones y las consecuencias emocionales derivadas de situaciones sociales, familiares y educativas complejas. Sin embargo, la cantidad de profesionales capacitados para atender específicamente a adolescentes no creció al mismo ritmo.

La situación se refleja en largas listas de espera para obtener turnos, especialmente en hospitales públicos y centros de atención especializados. En algunas regiones del país, las familias deben esperar varios meses para acceder a una consulta o trasladarse a otras ciudades para encontrar atención adecuada.

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Los especialistas explican que la psiquiatría infantojuvenil requiere una formación específica que contempla las particularidades del desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y adolescentes. Por este motivo, no todos los psiquiatras de adultos cuentan con la capacitación necesaria para abordar los casos que se presentan en estas edades.

Además de la escasez de profesionales, los expertos señalan que existe una distribución desigual de los recursos humanos. La mayoría de los especialistas se concentra en grandes centros urbanos, mientras que numerosas localidades del interior enfrentan serias dificultades para cubrir la demanda.

Las consecuencias de esta falta de atención pueden ser significativas. La detección tardía de trastornos mentales puede afectar el rendimiento escolar, las relaciones familiares y sociales, e incluso aumentar el riesgo de situaciones de crisis que requieran internaciones o intervenciones de emergencia.

Frente a este panorama, organizaciones vinculadas a la salud mental impulsan medidas para fortalecer la formación de nuevos especialistas, ampliar las residencias médicas y promover políticas públicas que incentiven la radicación de profesionales en zonas con escasa cobertura.

Mientras tanto, los especialistas remarcan la importancia de que padres, docentes y referentes adultos estén atentos a señales de alarma como cambios bruscos de conducta, aislamiento social, alteraciones del sueño, pérdida de interés en actividades habituales o expresiones de angustia persistente. La consulta temprana, sostienen, sigue siendo una herramienta fundamental para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los adolescentes que necesitan acompañamiento profesional.