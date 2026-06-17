Preocupa la caída en la actividad de los frigoríficos: cayó la producción de carne

La industria frigorífica atraviesa un momento de preocupación debido a la caída registrada en los niveles de faena y producción de carne vacuna. El descenso de la actividad, que se viene observando en los últimos meses, encendió alertas en toda la cadena cárnica, desde productores ganaderos hasta empresas exportadoras y comerciantes.

Según datos difundidos por entidades del sector, la producción de carne vacuna mostró una baja interanual cercana al 4% durante los últimos meses. La disminución está relacionada principalmente con una menor cantidad de animales enviados a faena, un fenómeno que responde a diversos factores económicos y productivos.

Uno de los principales motivos es el proceso de recomposición de los rodeos ganaderos. Tras años marcados por la sequía y la necesidad de muchos productores de desprenderse de animales ante la escasez de pasturas y agua, numerosos establecimientos comenzaron a retener vientres y hembras con el objetivo de reconstruir sus stocks. Esta decisión reduce temporalmente la oferta de ganado disponible para faena.

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A ello se suma la incertidumbre económica que afecta las decisiones de inversión en el sector. Aunque los precios de la hacienda mostraron mejoras en algunos períodos, los costos de alimentación, sanidad, transporte y financiamiento continúan representando un desafío para muchos productores.

La menor faena repercute directamente en la actividad de los frigoríficos, que operan con una utilización más baja de su capacidad instalada. Esto genera preocupación especialmente en las plantas exportadoras, que dependen de un flujo constante de producción para abastecer tanto el mercado interno como los destinos internacionales.

En el ámbito de las exportaciones, la demanda de algunos mercados clave también ha mostrado variaciones que impactan sobre la actividad. Las fluctuaciones de los precios internacionales y los cambios en el consumo global obligan a las empresas a adaptar sus estrategias comerciales en un contexto de elevada competencia.

Los especialistas destacan que la caída de la producción no necesariamente implica una crisis estructural para la ganadería argentina. Por el contrario, algunos interpretan el proceso como una consecuencia de la retención de hacienda destinada a fortalecer el stock bovino, una medida que podría traducirse en una mayor oferta de animales en los próximos años.

Sin embargo, en el corto plazo, la reducción de la actividad genera inquietud entre los frigoríficos y los trabajadores del sector. Una menor cantidad de animales procesados puede afectar los niveles de empleo, la rentabilidad empresarial y el volumen de exportaciones.

De cara a los próximos meses, la evolución del clima, la disponibilidad de pasturas, los costos productivos y la situación económica general serán factores determinantes para definir si la actividad frigorífica logra recuperar dinamismo. Mientras tanto, la caída de la producción de carne continúa siendo uno de los temas más observados por una de las industrias más emblemáticas de la economía argentina.