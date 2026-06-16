Daniel Rosato: "Estamos pronosticando que vamos a llegar a 500.000 empleados menos a fin de año"

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos, Daniel Rosato, analizó para Canal E que la industria PyME argentina atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo, la pérdida de empleo y la falta de reactivación del mercado interno.

Daniel Rosato sostuvo que desde comienzos de 2026 la actividad industrial no logra recuperarse. "Desde que comenzó el año, venimos con una retracción permanente en el sector industrial manufacturero", afirmó.

Cuáles son los sectores que sí están en crecimiento

Asimismo, explicó que hoy la economía presenta una fuerte división entre los sectores vinculados a la energía y aquellos ligados al consumo interno: "Argentina, como siempre decimos, sigue dividida en dos, en los sectores que avanzan, que es el sector petróleo, gas y minería, y los sectores de la industria manufacturera y aquellos que tienen eco en la economía real, la economía interna, son los que realmente vienen perdiendo mercado, ventas".

Según Rosato, la falta de derrame de las actividades más dinámicas sobre las PyMEs manufactureras genera un escenario preocupante. "El panorama que hay para el sector manufacturero, que hablemos de un 70% de la industria nacional, está complicada porque en gran parte se sostiene y en gran parte realmente está con problemas", planteó.

Uno de los principales focos de preocupación es la destrucción de puestos de trabajo. Sobre la misma línea, señaló que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, "venimos con un promedio de 34.000 despidos mensuales, promedio".

Alarmante dato de empleo se estima para fin de año

Además, el entrevistado lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir hacia fin de año: "Estamos pronosticando que vamos a llegar a 500.000 empleados menos desde diciembre del 2023 a la fecha, a fin de año". También alertó sobre el riesgo de cierre de empresas. "Estamos hablando de 35.000 empresas que se pueden partir de acá a fin de año", aseguró.

A su vez, insistió en la necesidad de una reforma impositiva para mejorar la competitividad. "Lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional", destacó, y agregó: "Argentina requiere de una reforma tributaria urgente, porque si no, lo dijo el Fondo, cada vez pueden competir menos".