El doctor en Historia, docente de la UBA e investigador de CEICS, Fabián Harari, pasó por Canal E y se refirió a las referencias históricas realizadas por Javier Milei sobre el denominado “modelo holandés” y sostuvo que tanto el Presidente como Yuval Harari y Carlos Melconian realizan interpretaciones equivocadas sobre el proceso que convirtió a las Provincias Unidas en una potencia económica.

Según explicó, Javier Milei tomó como punto de partida la creación de la Compañía Holandesa de Indias Orientales en 1602 para establecer un paralelismo con una eventual regulación vinculada a la inteligencia artificial. Sin embargo, Fabián Harari afirmó: “Quiero decir que se equivocan los tres. Los tres se equivocan”.

Las contradicciones contra el libre mercado

Asimismo, señaló que la creación de la compañía no fue una expresión del libre mercado. Por el contrario, destacó que, “la creación de esa compañía, es una acción estatal” y agregó que, “la compañía depende del Estado y el Estado fusiona a seis compañías para, digamos, darle el monopolio a esta compañía de indias orientales”. En ese sentido, remarcó: “Eso no tiene nada que ver con el libre mercado”.

Harari también cuestionó la interpretación del economista Carlos Melconian, quien atribuyó el desarrollo de Holanda a la estabilidad institucional. Al respecto, recordó que las Provincias Unidas atravesaban una guerra de independencia contra España. “Melconian se equivoca porque en esa época, en lo que se llama las Provincias Unidas, no había estabilidad institucional porque había una guerra civil”, explicó.

Cuándo se dio el despegue de la economía holandesa

Además, subrayó que el crecimiento económico holandés fue previo a la creación de la compañía y estuvo ligado a la expansión productiva. “El despegue de la compañía no es el estímulo, sino es la consecuencia del despegue económico de Holanda”, sostuvo.

Entre los factores que impulsaron ese crecimiento, el entrevistado mencionó la industria naval, la expansión agrícola y la utilización de nuevas tecnologías. En ese marco, indicó que, “Holanda tiene un despegue económico en la producción sobre la base de la industria naval” y destacó que fue pionera en la utilización de molinos de viento para ampliar las tierras cultivables.

Luego, manifestó que la verdadera clave del ascenso holandés fue política y social. Según explicó, el cambio decisivo se produjo cuando la burguesía desplazó a la nobleza del poder. “Hasta el siglo XVII gobernaba la nobleza en toda Europa, a partir de una revolución en las Provincias Unidas, la que gobierna no va a ser la nobleza sino la burguesía”, afirmó.