El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación financiera entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de convertir títulos que vencen el 30 de junio de 2026 por otros instrumentos con vencimientos en 2027.

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La medida quedó formalizada en Boletín Oficial del 17 de junio, a través de la Resolución Conjunta 33/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, con las firmas de Federico Matías Furiase y Carlos Jorge Guberman. Con esta normativa se punta a reorganizar compromisos de deuda pública mediante un esquema de conversión de bonos.

La decisión se enmarca en las facultades previstas por la Ley de Administración Financiera y el Presupuesto 2026, que habilitan la realización de operaciones de crédito público. En este caso, las autoridades consideraron conveniente ofrecer al BCRA el canje de distintos títulos en pesos que vencen a fines de junio por una nueva canasta de bonos con plazos más extensos.

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La resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda establece una operación de conversión dirigida a los títulos que actualmente posee el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que vencen el 30 de junio de 2026. El objetivo es reemplazar esos instrumentos por una nueva canasta de bonos con vencimientos durante 2027.

Los títulos incluidos en la propuesta son:

- BONCER TZX26: Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2026.

- BONCAP T30J6: Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2026.

- TTJ26: Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual con vencimiento el 30 de junio de 2026.

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A cambio, el BCRA recibiría una canasta compuesta por:

- 50% del BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027.

- 50% del BONCAP T31Y7, con vencimiento el 31 de mayo de 2027.

Para concretar estas conversiones, el Ministerio de Economía dispuso además la ampliación de las emisiones de ambos bonos que integran la canasta. En cada caso, el monto adicional emitido no podrá superar un valor nominal original de $30.000 millones y estará destinado exclusivamente a llevar adelante la operación aprobada.

La normativa señala que estas ampliaciones se encuentran dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuesto 2026. Además, establece que la valuación de todos los instrumentos involucrados se realizará tomando como referencia los precios de mercado vigentes en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), bajo las condiciones previstas para este tipo de operaciones de deuda pública.

La resolución también fija que la conversión fue realizada el 12 de junio y que la liquidación quedó programada para el 16 de junio. Para su implementación, se autorizó a distintas áreas técnicas del Ministerio de Economía a suscribir toda la documentación necesaria vinculada con la operación.

El marco legal de la medida

Entre los fundamentos de la decisión, el Gobierno recordó que el artículo 11 del Decreto 331/2022, posteriormente modificado por el Decreto 846/2024, permite que las suscripciones de instrumentos de deuda pública puedan realizarse mediante la entrega de otros títulos públicos, independientemente de la moneda de pago de cada uno.

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La Resolución Conjunta 33/2026 también autoriza a distintas áreas de la Secretaría de Finanzas a suscribir la documentación necesaria para ejecutar el canje y establece que la medida entró en vigencia desde el mismo día de su dictado.

Por último, de esta manera, el Tesoro quedó habilitado para avanzar con la conversión de deuda en manos del Banco Central y trasladar parte de los vencimientos previstos para junio de 2026 hacia el año siguiente.

GZ / lr