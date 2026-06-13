El Central compró dólares, pero cayeron las reservas

El Banco Central (BCRA) compró ayer US$ 50 millones. No obstante, las reservas cerraron en US$ 47.419 millones. Los activos de la autoridad monetaria tuvieron un retroceso como consecuencia de distintos pagos y reacomodamiento de cotizaciones. El jueves, las reservas internacionales brutas del BCRA habían subido.

La autoridad monetaria mantuvo el saldo comprador, aunque moderó el ritmo de intervención en el mercado oficial.

El Central llevó el acumulado de compras en junio a US$ 873 millones. En lo que va de 2026, las adquisiciones netas ya ascienden a US$ 11.542 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en US$ 10.000 millones.

Aunque el Banco Central ya superó el objetivo inicial de compras para todo el año, el mercado sigue mirando cuánto de esas adquisiciones logra traducirse en una recomposición sostenida de las reservas brutas y netas.

Por su parte, el dólar oficial cayó este viernes en el segmento mayorista. Así, cerró su primera semana de junio a la baja. Los operadores mencionaron una mayor oferta de divisas entre las razones.

El tipo de cambio oficial retrocedió $ 4,5 a $ 1.428 para la venta a nivel mayorista y perdió $ 12 (-0,8%) en la semana, por primera vez desde mediados del mes de mayo. La cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $ 1.779,31, con una brecha del 24,6%.

Los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas por hasta 0,4% en los tramos de 2026 y 2027. El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $ 1.440,5 para fines de junio y a $ 1.610,5 para el cierre de diciembre.

El dólar minorista cerró estable a $ 1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $ 1.885.

Los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.

Según las últimas proyecciones relevadas por el BCRA, el mercado estima que el dólar mayorista finalizará el año en torno a los $ 1.658, lo que implicaría una suba cercana al 14,5% en 2026, por debajo de la inflación esperada. A doce meses, las previsiones ubican al tipo de cambio alrededor de los $ 1.760.