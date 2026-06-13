Jefatura de Gabinete tiene el mayor presupuesto para funcionarios

“Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, afirmó en una entrevista en La Nación el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Fue después de presentar su prometida declaración jurada y de admitir que había omitido, “por error”, incluir más de medio millón de dólares en las presentaciones anteriores. Más allá de esos números, que están siendo investigados por la Justicia, hay otros datos que la oficina sí tiene reconocidos: con $ 4.692 millones asignados (e incluso después de reducirse mediante decisión administrativa en mayo de este año), la jefatura que dirige el funcionario desde noviembre de 2025 es la que mayor presupuesto tiene para su “gabinete de autoridades superiores”.

Todos los ministerios tienen un monto estipulado para el pago a su personal: empleados contratados, permanentes y temporarios. También para la retribución al gabinete de autoridades superiores que, detalla el manual de clasificaciones presupuestarias, son “los gastos originados por la asignación de las unidades retributivas que administra el Gabinete constituido por el Jefe de Gabinete de Ministros, secretario general de la Presidencia de la Nación, Secretarios, Subsecretarios y Jefe de la Casa Militar”. Los gastos incluyen pagos en concepto de contribuciones patronales, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, entre otros.

Según explicaron a PERFIL desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la ley que regula el empleo público nacional (25.164) define que el personal del gabinete de autoridades superiores es aquel que cumple funciones de asesoramiento o asistencia administrativa. El artículo 10 de esta norma estipula además que estos asesores cesarán sus funciones en simultáneo con la autoridad cuyo gabinete integran, y que su designación puede ser cancelada en cualquier momento. Desde ASAP agregaron que “se interpreta que las partidas incluidas en ‘Gabinete de autoridades superiores’ incluyen los gastos del personal de la estructura de apoyo de la autoridad y los gastos asociados a ese equipo”. Y, aunque no se puede descartar, “no se dispone de información para ver si esta partida también incluye gastos en personal de autoridades superiores”.

Lo que es cierto es que no se trata de empleados comunes: son parte del equipo asesor designado por las autoridades superiores, en este caso el jefe de Gabinete, sus secretarios y subsecretarios.

Según el organigrama oficial (actualizado al 26 de mayo de este año), además del titular de la cartera, la jefatura de Gabinete tiene seis secretarías, dieciséis subsecretarías y un gabinete de asesores. Para los asesores y asistentes de estas autoridades, como se dijo, la Jefatura de Gabinete tiene un presupuesto vigente cercano a los $ 4.700 millones: el doble que otros ministerios como el de Economía (con $ 2.218 millones), con catorce secretarías y treinta y tres subsecretarías. Los datos que corroboró PERFIL surgen de un cruce de información entre el presupuesto abierto y el mapa del Estado que ofrece un listado de los organigramas ministerio por ministerio, y en el que se puede consultar la cantidad de autoridades superiores de cada uno. En esos documentos también se incluyen directores, presidentes y coordinadores de los diferentes organismos.

La cartera que le sigue en presupuesto para el pago a altos cargos es la de Salud: con cuatro secretarías y diez subsecretarías cuenta con un total de $ 4.264 millones para su gabinete superior. En orden de importancia en materia de presupuesto continúan la lista el Ministerio de Justicia (con $ 2.753 millones),el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (con $ 2.493 millones), el Ministerio de Seguridad (con $ 2.465 millones), el Ministerio de Defensa (con $ 2.146 millones) y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (con $ 1.453 millones). Muy por debajo del promedio está el Ministerio de Capital Humano: con $ 647 millones, cuatro secretarías y catorce subsecretarías a cargo.

Desde que Manuel Adorni asumió en la jefatura de Gabinete, la estructura se modificó, incorporó funciones y funcionarios: actualmente tiene más de 270 entre secretarios de Estado (17), subsecretarios (23), directores (153) y coordinadores (77). Entre noviembre de 2025 y abril de este año se publicaron en el Boletín Oficial más de 150 designaciones: allí se registraron reemplazos por renuncias, prórrogas, y nombramientos como tales. Uno de estos últimos fue la oficialización, en febrero de este año, de Aimé Ayelén Vázquez en la posición de titular de la Unidad Gabinete de Asesores, y cuyo nombre circuló en estos días porque –al igual que su jefe–solicitó adherirse al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal. Lo hizo pocos meses después de empezar a ocupar ese cargo (el 20 de mayo).

Por otro lado, desde la asunción de la nueva administración, la Jefatura de Gabinete se contrajo en cantidad de empleados: de 3.018 en noviembre de 2025 a 2.454 en abril de este año (564 trabajadores menos), según el dato disponible en el último informe de dotación de la administración pública del Indec.

El recorte en personal (18,6%) responde a una promesa que el propio Manuel Adorni hizo al inicio de su gestión: la reducción del 20% de los puestos para continuar con el ajuste previsto.

Un ítem sin recortes. En el marco del ajuste hay un gasto de la Jefatura de Gabinete que no fue la excepción a la regla: como ya relató PERFIL en otra nota, y luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación que denunciaba el pago de supuestos sobreprecios, cartelización e irregularidades en la contratación de servicios de aseo y limpieza durante la administración de Alberto Fernández, el presupuesto total destinado a este ítem creció considerablemente: desde 2023 los recursos asignados para el pago de estos servicios aumentaron un 440%.

La oficina que dirige Manuel Adorni también aumentó estos gastos: para la limpieza, aseo y fumigación tiene $ 2.090 millones disponibles(que no se recortaron en última reducción presupuestaria), lo que representa un 872% más que en 2023 (cuando disponía de $ 215 millones) y un 72% más que en 2025 (con un total de $ 1.215 millones asignados).

La contradicción entre el ajuste en personal, la (todavía) gran dotación de funcionarios y el aumento de los gastos de limpieza aparecen en momentos en los que las objeciones sobre los gastos y el patrimonio del jefe de Gabinete están bajo análisis de la Justicia y de las investigaciones periodísticas en los medios de comunicación, a los que el propio Adorni les aseguró, hace unos meses, que sus declaraciones juradas no tenían omisiones y estaban “impecables”.

Los archivos que no ayudan

En la entrevista en la que aseguró que había omitido por error incorporar medio millón de dólares en la declaración jurada de 2023, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que gran parte de esos ahorros se los debía a inversiones en criptomonedas que realizó desde 2013 y con las que había ganado US$ 300 mil. Pero no resistió un archivo: en reportajes que había dado por esa época manifestaba que desconocía cómo funcionaban las cripto.

“A mí lo que me parece de bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado”, dijo, por ejemplo, en 2022. “A las criptomonedas no sé si tomarlas como una inversión, pero quien quiera tomarlas como una inversión me parece bien”, concluyó.