La Legislatura porteña creó un programa para aliviar deudas de familias endeudadas con tarjetas y créditos

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a asistir a hogares con deudas en tarjetas de crédito y préstamos personales, una iniciativa que busca facilitar la refinanciación de compromisos financieros mediante líneas de crédito especiales del Banco Ciudad. La medida, sancionada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apunta a responder a situaciones de vulnerabilidad económica vinculadas al endeudamiento de las familias.

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La aprobación se concretó con 42 votos positivos, 0 negativos y 8 abstenciones, según el resultado de la sesión legislativa en la que el proyecto fue tratado junto a otras iniciativas previamente analizadas en comisión.

El programa tiene como autor al diputado Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires) y forma parte del expediente que establece una línea exclusiva de financiamiento orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales, con incentivos para la participación de entidades financieras privadas.

Un diagnóstico sobre el endeudamiento de los hogares

En los fundamentos del expediente, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que “el endeudamiento de las personas y los hogares se ha convertido en un importante factor de vulnerabilidad económica y social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando la capacidad de las familias para sostener sus consumos esenciales y afrontar contingencias económicas”.

El texto también advierte que “el incremento de los gastos fijos de los hogares y la creciente utilización del crédito para financiar consumos corrientes han generado una situación de fragilidad financiera que impacta especialmente en los sectores medios y medios-bajos”.

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Asimismo, se destaca que “las elevadas tasas de interés comprometieron la capacidad de refinanciación de las familias que no pudieron afrontar la totalidad de sus compromisos por la reducción de su ingreso disponible”, en un contexto de creciente mora y deterioro del poder adquisitivo.

Alcances del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal

El programa aprobado tiene como finalidad reducir la carga financiera de los hogares, prevenir situaciones de exclusión crediticia y promover la regularización de deudas existentes mediante el acceso a créditos más favorables que los del mercado.

Podrán acceder personas con deudas en tarjetas de crédito o préstamos personales, ingresos familiares inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM), y que destinen más del 30% de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, además de contar con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los créditos serán otorgados a través del Banco Ciudad y entidades adheridas, con destino exclusivo a la cancelación o refinanciación de deudas, y deberán cumplir condiciones mínimas como una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

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El programa también prevé la posibilidad de que entidades financieras ofrezcan condiciones más favorables, siempre que cuenten con la conformidad de la autoridad de aplicación, ampliando así las opciones de financiamiento para los beneficiarios.

Por último, la normativa establece exclusiones para determinados perfiles patrimoniales, la participación de emprendedores y trabajadores no registrados a través de líneas específicas, incentivos fiscales para entidades adheridas y la implementación de campañas de difusión, mientras que el Poder Ejecutivo definirá la autoridad de aplicación encargada de su implementación.

GZ