viernes 19 de junio de 2026
POLITICA
Legislatura porteña

El PRO y LLA aprobaron la desregulación de la VTV y la ley de “hojarasca” en la Ciudad

En la sesión también se votó el financiamiento de la futura línea F del subte.

VTV: aumenta un 19,4% en CABA a partir de marzo.
VTV: aumenta un 19,4% en CABA a partir de marzo. | reperfilar.
Agregar PERFIL en Google

La Legislatura porteña aprobó este jueves el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y tenía con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, con la intención de sumarse a los cambios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a nivel nacional.

El nuevo esquema de la VTV establece la liberalización de precios y que talleres privados inscriptos puedan hacer también la verificación oficial.

En la sesión también se sancionaron el proyecto de "Ley Hojarasca", para eliminar normas “obsoletas” y el financiamiento de la linea F de subte. El PRO y el bloque libertario votaron juntos el paquete de medidas.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...

LT

También te puede interesar
En esta Nota