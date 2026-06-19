El PRO y LLA aprobaron la desregulación de la VTV y la ley de “hojarasca” en la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó este jueves el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y tenía con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, con la intención de sumarse a los cambios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a nivel nacional.

El nuevo esquema de la VTV establece la liberalización de precios y que talleres privados inscriptos puedan hacer también la verificación oficial.

En la sesión también se sancionaron el proyecto de "Ley Hojarasca", para eliminar normas “obsoletas” y el financiamiento de la linea F de subte. El PRO y el bloque libertario votaron juntos el paquete de medidas.

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