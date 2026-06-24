Juicio por Loan: declaran los padres y hay expectativa por saber si se rompe el pacto de silencio

Este miércoles se reanuda en la provincia de Corrientes la segunda semana del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024. El debate entra en una etapa crucial: el inicio de las declaraciones testimoniales. Existe una enorme expectativa social y judicial ante la posibilidad de que alguno de los 17 imputados rompa el pacto de silencio que mantienen desde hace más de dos años y aporte datos certeros sobre el paradero del menor.

La reactivación de las audiencias se produce luego de que la semana pasada se dictara un cuarto intermedio de 72 horas. Esta pausa técnica fue solicitada para que la abogada Juliana Machado, nueva defensora del imputado Federico Rossi Colombo, pudiera interiorizarse y leer el expediente tras un escandaloso debut en su presentación que provocó severas demoras en el normal desarrollo del proceso.

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Cómo sigue el cronograma en Gendarmería

Durante la jornada de este jueves, el tribunal del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, prevé continuar con la lectura formal de las acusaciones contra los civiles, exfuncionarios y peritos involucrados. Una vez finalizada esta etapa administrativa, se dará inicio formal a la ronda de testimoniales.

Los primeros en brindar su testimonio ante los magistrados serán María Noguera y José Peña, los padres de Loan, quienes volverán a exigir justicia y el esclarecimiento del hecho. A partir de allí, la estrategia de la fiscalía y las querellas apuntará a quebrar la resistencia de los detenidos para que decidan pedir la palabra y exponer qué ocurrió realmente en el paraje Algarrobal. Debido a que las audiencias se realizan solo dos veces por semana y a la alta probabilidad de que las defensas presenten constantes planteos y recursos, se estima que el veredicto del tribunal recién se conocerá dentro de seis meses.

Quiénes son los 17 imputados del juicio

El debate oral unifica a los sospechosos en dos grandes grupos de acuerdo a su nivel de participación en el caso:

La causa principal (Sustracción y ocultamiento)

En este expediente central se juzga a siete personas señaladas como los coautores o partícipes necesarios de la desaparición del menor: Laudelina Peña (tía de Loan), Antonio Bernardino Benítez (tío de Loan), Walter Maciel (excomisario de la Policía de Corrientes), María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal), Carlos Pérez (capitán de navío retirado de la Armada), Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez

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La causa paralela (Encubrimiento y desvío)

Por otra parte, diez personas enfrentan cargos por diversos delitos vinculados a maniobras de entorpecimiento, falso testimonio y desvío de la investigación inicial: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Tensión en la primera jornada tras la lectura de las acusaciones

Con una previsión de al menos cuatro meses de debate y la declaración de más de 180 testigos, el pasado martes 16 de junio comenzó el juicio por el caso Loan, cuyo objetivo central para los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel —respaldados por unos 20 auxiliares— es determinar el paradero del niño desaparecido tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal.

En la sala del Tribunal Oral Federal Nº1 estuvieron presentes acusados clave del tramo principal como la exfuncionaria María Victoria Caillava y su esposo, el excapitán Carlos Pérez —ambos con prisión preventiva y acusados de la captación y traslado del menor en una camioneta Ford Ranger donde se detectaron rastros odoríficos de Loan—, además de Laudelina Peña, tía del nene, imputada por la sustracción y por plantar un botín izquierdo para desviar los rastrillajes con la presunta complicidad de su pareja, Antonio Benítez.

Asimismo, asistieron de forma virtual Mónica Millapi —coautora de la captación junto a su esposo Daniel "Fierrito" Ramírez y apercibida por el tribunal a mantener su cámara encendida bajo amenaza de traslado desde Neuquén—, y el excomisario Walter Maciel, imputado por encubrimiento tras revelarse que ordenó telefónicamente al policía Rafael Torres falsificar los horarios de salida de los móviles.

Por otra parte, la jornada estuvo marcada por las derivaciones de la causa paralela por el desvío de la investigación, donde se encuentran imputados Nicolás Soria, alias "El Americano", y el psicólogo Federico Rossi Colombo. Este último, acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, falso testimonio y usurpación de títulos por ejercer sin matrícula local, provocó un fuerte cruce luego de que el tribunal ordenara inicialmente su detención al no presentarse por la mañana alegando falta de dinero desde Tucumán.

Tras conectarse sorpresivamente por Zoom junto al letrado Segundo Delgado —quien intentó sin éxito postergar el proceso tres días—, se desató un conflicto de intereses cuando Martín Leiro (abogado de Alan Cañete) se ofreció a defenderlo; la oposición del fiscal Schaefer derivó en que Rossi Colombo fuera representado provisoriamente por Mirta Pellegrini —asesora de Valeria López y Francisco Méndez— y luego por la defensora oficial Juliana Machado, logrando que se levante su orden de arresto pero con la obligación de asistir presencialmente el miércoles.

Finalmente, los magistrados rechazaron la solicitud de la fiscalía para detener al resto de los imputados en libertad en este tramo secundario, una petición fuertemente resistida por defensores como Rodolfo Baqué (representante de Elizabeth Cutaia), tras ratificar formalmente el rechazo a los pedidos de las defensas de suspender la lectura de las calificaciones legales contra los 17 acusados de la causa.