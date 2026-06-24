El PRO y la UCR explicaron por qué no dieron quórum para avanzar contra Adorni

El oficialismo logró este martes evitar una nueva ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gracias a la decisión del PRO que conduce Cristian Ritondo y sectores de la UCR de no aportar al quórum necesario para habilitar una sesión especial en Diputados. Tras la caída de la convocatoria, ambos espacios salieron a justificar públicamente su postura y defendieron el acuerdo alcanzado para trasladar el debate a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La sesión había sido impulsada por bloques opositores con el objetivo de avanzar sobre los pedidos de interpelación, censura y remoción de Adorni. Sin embargo, la ausencia de legisladores del PRO y de sectores radicales impidió reunir el número necesario para abrir el recinto, en una decisión que terminó favoreciendo la estrategia parlamentaria del Gobierno.

El acuerdo que cambió la estrategia

La postura de los bloques dialoguistas llamó la atención porque, en los días previos, dirigentes del PRO habían advertido que podrían facilitar el quórum si el oficialismo continuaba bloqueando el tratamiento de los expedientes vinculados a la situación del funcionario. Sin embargo, las negociaciones de último momento modificaron el escenario.

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Desde el PRO señalaron que la sesión perdió sentido luego de que se resolviera convocar para el próximo 30 de junio a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se analizarán los pedidos de interpelación, censura y remoción presentados contra Adorni.

A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la convocatoria especial no tenía como finalidad inmediata remover al jefe de Gabinete, sino forzar la apertura del debate en comisión. Según indicaron, ese objetivo ya fue alcanzado mediante un acuerdo parlamentario.

“Logramos que la comisión se convoque. Eso era lo que había que hacer”, remarcaron desde el espacio, en línea con los argumentos que también expresaron integrantes del interbloque opositor dialoguista.

Las explicaciones del PRO y la UCR

Tanto dirigentes del PRO como referentes de la UCR sostuvieron que la discusión debía desarrollarse dentro de los mecanismos parlamentarios ya habilitados y no mediante una sesión especial impulsada por la oposición.

En el texto difundido tras la sesión fallida, el PRO cuestionó la estrategia impulsada por Unión por la Patria y otros sectores opositores. “No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo ni a quienes prefieren el show mediático antes que las soluciones concretas”, señalaron.

Además, afirmaron que el país atraviesa un proceso de transformación que debe ser preservado y advirtieron que las disputas políticas permanentes pueden generar un desgaste innecesario sobre la gestión nacional.

“El cambio se defiende con hechos”, resumieron desde la bancada amarilla.

Un vínculo que sigue bajo tensión

La decisión representa una tregua parcial en la relación entre el PRO y el Gobierno nacional, que en las últimas semanas atravesó uno de sus momentos más delicados a raíz de las denuncias que involucran a Adorni.

El 11 de junio, el partido había emitido un duro comunicado en el que calificó como una “falta grave” que el funcionario admitiera haber omitido información vinculada a su patrimonio. En aquel documento, el PRO sostuvo que la situación afectaba la confianza pública y contradecía el discurso de transparencia promovido por la administración de Javier Milei.

Bullrich anunció que se suspendía el informe de Adorni en el Senado y luego el jefe de Gabinete lo negó

Incluso, algunos referentes del espacio fueron más allá. El diputado Fernando de Andreis, por ejemplo, llegó a reclamar públicamente la renuncia del jefe de Gabinete.

Pese a esas diferencias, la conducción parlamentaria del PRO optó finalmente por trasladar la discusión al ámbito institucional de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el tema volverá a debatirse la próxima semana.

LB