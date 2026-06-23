Diputados: el oficialismo frenó la interpelación a Manuel Adorni con apoyo del PRO, la UCR y aliados provinciales

Con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, La Libertad Avanza evitó este martes que prosperara en la Cámara de Diputados la ofensiva opositora para interpelar a Manuel Adorni por las denuncias vinculadas a su declaración patrimonial.

El oficialismo consiguió desactivar una nueva embestida parlamentaria contra Manuel Adorni luego de que la sesión convocada en Diputados para tratar su interpelación fracasara por falta de quórum. La estrategia del Gobierno contó con el acompañamiento de bloques aliados, que decidieron no bajar al recinto pese a haber expresado cuestionamientos sobre la situación del funcionario.

La Libertad Avanza evitó la interpelación a Manuel Adorni en Diputados

La sesión reunió 117 legisladores presentes, lejos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Participaron diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo disidente y bloques provinciales, pero la ausencia del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios aliados resultó determinante para el resultado.

La falta de quórum permitió al oficialismo ganar tiempo y evitar que el tema llegara al recinto en una sesión que prometía convertirse en uno de los principales focos de tensión política de la semana.

El acuerdo político que permitió bloquear la sesión

Para evitar que avanzara la iniciativa opositora, el oficialismo negoció con los bloques dialoguistas y accedió a habilitar el tratamiento del tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales la próxima semana. Sin embargo, todavía resta la convocatoria a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, un paso clave para que el expediente continúe su recorrido legislativo.

La decisión permitió a La Libertad Avanza postergar al menos dos semanas una definición sobre la eventual interpelación. Mientras tanto, el foco político se trasladará al Senado, donde Adorni ya comprometió su presencia el próximo 2 de julio para presentar su informe de gestión y responder preguntas de la oposición.

La discusión también dejó expuesta una diferencia de interpretación constitucional. Un sector opositor sostiene que el artículo 101 de la Constitución Nacional tiene carácter operativo y que la Cámara podría aprobar directamente la interpelación por mayoría absoluta. En cambio, el oficialismo argumenta que el procedimiento debe atravesar previamente el tratamiento en comisión o conseguir una mayoría especial de dos tercios para ser tratado sobre tablas.

Las críticas de la oposición tras el fracaso de la sesión

El acuerdo impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, permitió a los bloques aliados tomar distancia tanto del oficialismo como de la estrategia promovida por el kirchnerismo. De este modo, evitaron quedar expuestos en una defensa pública de Adorni, pero también bloquearon el avance de la oposición más dura.

Tras el fracaso de la sesión, no faltaron las críticas. El diputado radical disidente Pablo Juliano acusó a los sectores que no dieron quórum de favorecer una crisis institucional y sostuvo que Adorni "mintió a la gente" y al Congreso.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón aseguró que el oficialismo apenas logró postergar el debate y afirmó que la situación política del funcionario continúa debilitándose.

El Gobierno busca recuperar la agenda legislativa

Mientras tanto, el Gobierno intenta retomar la iniciativa parlamentaria. Para este miércoles, La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para tratar proyectos considerados prioritarios, entre ellos el denominado Súper RIGI para inversiones de hasta USD 1.000 millones y un esquema de pago a holdouts.

Ambas iniciativas cuentan con el respaldo de buena parte de los bloques aliados y son consideradas estratégicas por el oficialismo para sostener el ritmo de su agenda económica en el Congreso.

El resultado de la votación mostró que, al menos por ahora, el Gobierno conserva la capacidad de articular mayorías defensivas en la Cámara de Diputados y evitar que los temas más sensibles para la administración de Javier Milei lleguen al recinto.