Jorge Macri reglamenta la reforma laboral en la Ciudad: transporte y recolección de residuos deberán funcionar durante los paros

La Ciudad de Buenos Aires avanzó en la implementación de la Ley de Modernización Laboral con una medida que modifica el funcionamiento de los servicios públicos durante los conflictos gremiales. A través de un decreto firmado por Jorge Macri, se estableció que determinadas actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental deberán garantizar una prestación mínima aun cuando se desarrollen paros sindicales.

La decisión busca evitar que las medidas de fuerza paralicen por completo servicios estratégicos para la vida urbana y reducir el impacto sobre millones de usuarios. Al presentar la iniciativa, el mandatario porteño afirmó: "Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios".

Jorge Macri reglamentó servicios mínimos durante los paros en la Ciudad

La medida forma parte de la aplicación local de la Ley 27.802, que amplió el listado de actividades alcanzadas por servicios mínimos obligatorios durante huelgas. El objetivo es garantizar la continuidad de prestaciones consideradas fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la iniciativa busca compatibilizar el derecho a huelga con la necesidad de asegurar servicios básicos para la población, especialmente en áreas que impactan directamente sobre la movilidad, la higiene urbana y el funcionamiento general de la ciudad.

Qué servicios deberán garantizar funcionamiento durante una huelga

La reglamentación adopta los criterios establecidos por la legislación nacional y define distintos niveles de prestación obligatoria según la actividad involucrada.

En ese marco, la recolección de residuos fue catalogada como servicio esencial, por lo que deberá mantener al menos el 75% de su funcionamiento habitual durante una medida de fuerza.

Por su parte, el transporte público de pasajeros bajo jurisdicción porteña, incluidos subtes, Premetro y líneas de colectivos reguladas por la Ciudad, fue considerado una actividad de importancia trascendental y deberá asegurar un mínimo del 50% de prestación.

La fiscalización quedará a cargo de la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, mientras que los organismos y empresas responsables de cada servicio deberán diseñar los esquemas operativos necesarios para cumplir con los porcentajes exigidos.

Nuevas reglas para sindicatos y medidas de fuerza

La aplicación del decreto se inscribe dentro de una reforma más amplia del régimen de conflictos laborales. La Ley de Modernización Laboral incorporó nuevas obligaciones para los sindicatos, que ahora deberán comunicar las medidas de fuerza con cinco días de anticipación y acordar previamente los esquemas de funcionamiento mínimo.

Si no existe consenso entre las partes, la autoridad de aplicación podrá definir de manera unilateral cómo se garantizarán los servicios afectados. Además, tanto las organizaciones gremiales como las empresas deberán informar con anticipación a los usuarios sobre el alcance de la huelga y los niveles de prestación previstos.

La normativa también endureció las sanciones frente a bloqueos, ocupaciones de establecimientos o acciones que impidan trabajar a quienes no adhieran a una protesta sindical.

El impacto político y laboral de la medida

Más allá de la discusión política, la decisión marca un precedente en la aplicación concreta de la reforma laboral impulsada a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires se posiciona así como uno de los primeros distritos en poner en práctica un esquema que busca equilibrar el derecho de huelga con la continuidad de servicios considerados estratégicos.

El alcance de estas disposiciones y las posibles impugnaciones judiciales por parte de sectores sindicales anticipan un nuevo escenario en el debate sobre los límites de la protesta gremial, los servicios esenciales y la prestación de actividades clave en Argentina.