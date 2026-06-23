Mercado inmobiliario: caen las escrituras y los créditos hipotecarios se desploman más de 37%

Las escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron 3,1% interanual en mayo, mientras que las operaciones financiadas con crédito hipotecario acumulan una caída superior al 37% en los primeros cinco meses del año.

El mercado inmobiliario porteño mostró en mayo señales de estabilidad en la actividad, aunque con una marcada desaceleración en el acceso al financiamiento. Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 5.435 escrituras de compraventa, un 3,1% menos que en igual mes de 2025, cuando se habían contabilizado 5.610 operaciones.

A pesar de la caída en la cantidad de transacciones, el monto total involucrado en las operaciones alcanzó los $848.932 millones, lo que representó un incremento interanual del 8,5%. El valor promedio por escritura se ubicó en $156,2 millones, equivalente a USD 110.080 al tipo de cambio oficial promedio.

En comparación con abril, cuando se registraron 5.572 escrituras, la actividad mostró una leve baja del 0,7%. De esta manera, el sector consolida una dinámica relativamente estable, con un promedio mensual cercano a las 5.500 operaciones desde comienzos de 2026.

Las escrituras en CABA muestran estabilidad pese a la baja interanual

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se concretaron 23.487 compraventas de inmuebles, apenas un 1,2% menos que en igual período del año anterior. Si bien el volumen se mantiene lejos de los máximos históricos alcanzados a fines de los años noventa o durante el boom hipotecario de 2018, también se ubica muy por encima de los niveles mínimos registrados durante la pandemia.

Los datos reflejan que la demanda de propiedades continúa activa, aunque el ritmo de crecimiento encuentra límites vinculados principalmente al acceso al financiamiento y al costo de los créditos.

El crédito hipotecario pierde peso en el mercado inmobiliario

El dato más preocupante para el sector continúa siendo el desempeño del crédito hipotecario. Durante mayo se formalizaron apenas 587 escrituras con hipoteca, lo que implica una caída del 54,8% respecto del mismo mes del año pasado.

La tendencia también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y mayo se registraron 3.387 hipotecas, frente a las 5.394 contabilizadas en igual período de 2025. La contracción alcanza así el 37,2% y evidencia una pérdida significativa del peso del financiamiento dentro del mercado inmobiliario.

Actualmente, las operaciones financiadas representan apenas el 10,8% del total de escrituras, cuando un año atrás explicaban el 22,7% de las transacciones. La comparación con el auge de los créditos UVA también expone la magnitud del retroceso: en los primeros cinco meses de 2018 se habían concretado 9.387 hipotecas, casi tres veces más que en la actualidad.

La falta de financiamiento condiciona la recuperación del sector

Desde el Colegio de Escribanos sostienen que la demanda de vivienda continúa vigente, pero encuentra cada vez más obstáculos para transformarse en operaciones concretas debido a las limitaciones del crédito.

La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, señaló que la desaceleración del financiamiento era un escenario previsto por el sector y advirtió que el acceso a préstamos accesibles será determinante para la evolución del mercado durante el segundo semestre.

Con un nivel de actividad que se sostiene principalmente por las operaciones al contado, el mercado inmobiliario de Buenos Aires enfrenta ahora el desafío de recuperar herramientas de financiamiento que permitan ampliar la demanda y reactivar un ciclo de crecimiento más robusto.