Miguel Ponce: "La caída de las tecnológicas que algunos dicen empieza a ser el final de la burbuja”

La jornada financiera internacional estuvo marcada por una fuerte volatilidad en los mercados emergentes, impulsada principalmente por el desplome del sector tecnológico. Para el analista económico Miguel Ponce, los movimientos recientes reflejan un cambio de escenario que podría anticipar una reconfiguración económica y tecnológica global.

El especialista señaló que la suspensión de operaciones en la bolsa de Corea del Sur encendió las alarmas de los inversores y coincidió con una nueva caída de las grandes compañías tecnológicas. En ese contexto, destacó especialmente la situación de SpaceX, cuya pérdida de valor de mercado generó preocupación en Wall Street.

"La caída de las tecnológicas que algunos dicen empieza a ser el final de la burbuja o el pinchazo de la burbuja", sostuvo Ponce, al referirse a las crecientes dudas sobre la sustentabilidad de las valuaciones impulsadas por la inteligencia artificial.

China gana terreno en la carrera tecnológica

Uno de los factores que más impactó a los mercados fue la publicación de información que ubica a China nuevamente al frente de la innovación tecnológica. Según explicó Ponce, una supercomputadora instalada en Shenzhen logró convertirse en la más rápida del mundo utilizando procesadores estándar, sin recurrir a los avanzados chips gráficos cuya exportación Estados Unidos intentó restringir.

"China le está sacando varios trancos y ahora empieza a confirmarse con este hecho de la famosa supercomputadora", afirmó el analista.

Para el especialista, este avance representa mucho más que un logro tecnológico. Se trata de una señal concreta de que Beijing está consolidando ventajas estratégicas en sectores clave para el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital.

Incluso consideró que este episodio fortalece la percepción de China como uno de los principales beneficiarios del nuevo orden internacional que emerge tras los recientes conflictos geopolíticos.

Geopolítica, mercados y el futuro de las tecnológicas

Ponce también analizó las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y aseguró que el mercado sigue con atención la evolución de la hoja de ruta acordada para los próximos 60 días.

Según explicó, el principal obstáculo para alcanzar una estabilidad definitiva sigue siendo el conflicto en Líbano, que dificulta la implementación de los acuerdos alcanzados.

Respecto del futuro de las empresas tecnológicas, consideró que existen similitudes con procesos de sobrevaluación observados en crisis anteriores, aunque advirtió que el contexto actual presenta diferencias importantes debido al avance de la inteligencia artificial.

"Es muy posible que estemos llegando al punto en el cual se pinche ese globo", alertó.

Sin embargo, evitó pronosticar un escenario de crisis profunda. Para Ponce, la creciente demanda de soluciones vinculadas a la inteligencia artificial podría amortiguar parte de las correcciones y evitar un derrumbe generalizado del sector.

"Es posible que tengamos algo que no sea lo suficientemente traumático como algunos alarmistas están adelantando", concluyó.