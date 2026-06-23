Rescatan más de 200 documentos de San Martín y otros próceres que iban a ser subastados

La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a próceres como José de San Martín y Juan Manuel de Rosas que iban a ser vendidos de forma ilegal a través de una casa de subastas en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo se llevó a cabo recientemente tras una investigación judicial que detectó que el lote, considerado patrimonio histórico nacional, se ofrecía públicamente en una página web con un precio de base de 100 mil dólares. El secuestro de los elementos se fundamentó en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y el incumplimiento de las leyes de protección del patrimonio.

Entre los documentos históricos recuperados se encuentra una carta del Gral. San Martín.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, a través de la Secretaría N° 7 de Diego Fernando Arce, tras una serie de tareas de prevención y monitoreo online coordinadas por el Ministerio de Seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los efectivos del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA se presentaron en el local comercial, ubicado sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, donde procedieron al secuestro de la totalidad de las piezas. Los documentos quedaron resguardados en una dependencia policial en calidad de depósito judicial para ser sometidos a peritajes.

¿Qué secreto escondía el sable del héroe que murió en el exilio?

Qué documentos históricos vinculados a San Martín y Rosas fueron secuestrados

Entre el material recuperado por los agentes federales se destaca una importante cantidad de documentación epistolar y administrativa relacionada con figuras clave de la historia argentina, tales como el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

Otro de los elementos recuperados es un escrito de Juan Manuel de Rosas.

El lote que pretendía ser comercializado no solo incluía cartas manuscritas, sino también recortes periodísticos de la época, libros, fotografías antiguas y diversos archivos oficiales vinculados a instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino. Los especialistas analizarán en las próximas horas las características de la tipografía, los sellos y las fechas de cada pieza para certificar su autenticidad.

Por qué la venta de los documentos de próceres infringe la Ley 15.930

Por sus características, las piezas secuestradas se encontrarían alcanzadas por la Ley 15.930, la normativa que regula y protege toda la documentación que debe estar bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

De acuerdo con el marco legal vigente en la Argentina, el Archivo General de la Nación es el único organismo encargado de reunir, ordenar, conservar y organizar la documentación pública, así como el acervo gráfico y sónico que pertenezca al Estado Nacional.

La ley también ampara a los documentos de carácter privado que hayan sido entregados formalmente para su custodia, por lo que la venta de este tipo de lotes históricos sin la debida autorización constituye un delito federal contra el patrimonio cultural del país.

MEG/ff