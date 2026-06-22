Crisis política en Reino Unido: Keir Starmer renuncia como primer ministro

La crisis política en el Reino Unido sumó un nuevo capítulo con la renuncia de Keir Starmer como primer ministro. La decisión, anunciada oficialmente este lunes, se produjo luego de que el dirigente perdiera respaldo dentro del Partido Laborista, situación que precipitó el comienzo de un proceso de sucesión que podría redefinir el liderazgo político británico en los próximos meses.

El periodista Santiago Llul destacó que “renunció, finalmente, como primer ministro, Keir Starmer, y se agrava la crisis política en el Reino Unido”, una definición que resume la magnitud del escenario que atraviesa el país. Además, explicó que “el líder laborista confirmó que dejará el cargo tras perder dentro de su partido”, dejando en evidencia que la falta de apoyo interno fue determinante para su salida.

Un liderazgo debilitado dentro del laborismo

Durante un discurso frente a la residencia oficial de Downing Street, Starmer reconoció que ya no contaba con el respaldo necesario para continuar al frente de la fuerza política y del Gobierno. Según se informó, el mandatario impulsará una transición ordenada para garantizar que el Partido Laborista pueda elegir a un nuevo líder en las próximas semanas.

La salida del primer ministro abre un período de definiciones clave para la política británica. En ese contexto, el periodista señaló que “la sucesión comenzará en julio y Andy Bornham aparece como el principal candidato”, posicionando al alcalde del Gran Manchester como uno de los nombres con mayores posibilidades de asumir el liderazgo.

La carrera por la sucesión y el futuro del Gobierno

El proceso interno del Partido Laborista comenzará formalmente el próximo 9 de julio. A partir de esa fecha, los dirigentes deberán definir quién reemplazará a Starmer tanto al frente de la fuerza política como en la conducción del Gobierno.

Entre los aspirantes, Andy Bornham aparece como el favorito. El dirigente acaba de regresar al Parlamento tras imponerse en una elección parcial, un antecedente que fortaleció su perfil dentro del espacio. Su nombre concentra gran parte de las expectativas en un momento en el que el laborismo busca recuperar cohesión y estabilidad política.

La transición prevista por Starmer apunta a evitar mayores tensiones dentro del partido y garantizar una transferencia ordenada del poder. Mientras tanto, la incertidumbre política se mantiene en el Reino Unido, donde la elección del próximo líder laborista será determinante para el rumbo del Gobierno y para la estabilidad institucional de una de las principales economías del mundo.