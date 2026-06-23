Sale a la venta Grupo Ayudín: Newsan, Molinos y otros gigantes del consumo compiten por quedarse con las marcas líderes de limpieza

Apex Capital puso en marcha la venta de Grupo Ayudín, la compañía que controla algunas de las marcas más reconocidas del mercado de limpieza y cuidado del hogar, entre ellas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer, Agua Jane y Pinoluz. El proceso ya despertó el interés de importantes grupos empresarios locales y promete convertirse en una de las operaciones más relevantes del sector de consumo masivo en Argentina.

La compañía nació en marzo de 2024, cuando Apex Capital adquirió los activos de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, apenas dos años después, el fondo inversor decidió explorar una salida y contrató a Morgan Stanley para liderar la búsqueda de compradores.

Apex Capital busca vender Grupo Ayudín tras la compra de los activos de Clorox

La decisión de desprenderse de la compañía responde a una combinación de factores. Por un lado, la estabilidad cambiaria y el renovado interés por los activos argentinos generan un escenario favorable para concretar operaciones corporativas. Por otro, la recuperación del consumo masivo se ubicó por debajo de las expectativas que existían cuando se concretó la adquisición.

Fuentes del mercado indican que algunas categorías registraron volúmenes entre un 15% y un 20% inferiores a las proyecciones originales. Este desempeño impacta directamente sobre la valuación del negocio y condiciona las negociaciones con los potenciales compradores.

La valuación de la empresa es uno de los principales puntos de discusión

Mientras los accionistas aspiran a obtener más de US$ 100 millones por la compañía, los interesados consideran que el valor debería ubicarse por debajo de ese monto, incluso contemplando la deuda existente.

La diferencia entre las expectativas de venta y las ofertas potenciales se convirtió en uno de los principales obstáculos de una negociación que todavía se encuentra en una etapa preliminar.

Newsan y Molinos Río de la Plata aparecen entre los principales interesados

Entre los candidatos mejor posicionados figura Newsan, que en los últimos años aceleró su estrategia de diversificación. Tras adquirir la operación local de Procter & Gamble y sumar marcas como Pampers, Pantene, Gillette, Always y Oral-B, la compañía busca expandir su presencia en categorías vinculadas a la limpieza y el cuidado del hogar.

Otro de los interesados es Molinos Río de la Plata. La empresa ya había manifestado su intención de ingresar a nuevos segmentos de consumo y modificó su estatuto para habilitar inversiones en higiene personal, limpieza doméstica y alimentos para mascotas.

La compra de Grupo Ayudín le permitiría ingresar de manera inmediata a un mercado donde todavía no cuenta con una participación relevante y aprovechar marcas con fuerte posicionamiento entre los consumidores.

Qué activos convierten a Grupo Ayudín en una compañía atractiva

Fuentes cercanas al proceso aseguran que existe al menos un tercer interesado de peso que participa bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.

Más allá del resultado de las negociaciones, los potenciales compradores coinciden en que el principal atractivo de Grupo Ayudín radica en su combinación de marcas líderes, una estructura industrial consolidada y una red de distribución con alcance nacional.

Actualmente, la empresa emplea a más de 450 personas y opera dos plantas industriales ubicadas en Buenos Aires y San Juan. Si la operación se concreta, uno de los portafolios más importantes del mercado regional de limpieza e higiene volverá a cambiar de manos apenas dos años después de la salida de Clorox de la región.