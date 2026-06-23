Patricio de la Barra advirtió sobre la economía de Brasil: "El gasto superó absurdamente lo que se recauda"

Brasil transita un escenario económico complejo a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de octubre. El crecimiento de la deuda pública, la presión fiscal, la migración de empresas hacia países vecinos y las preocupaciones por la seguridad aparecen entre los principales desafíos para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante una entrevista en Canal E, el periodista brasileño Patricio de la Barra analizó la situación económica y política del país y aseguró que el contexto actual podría tener impacto directo en el resultado electoral de los próximos meses.

La deuda pública supera el 80% del PBI

Según explicó De la Barra, la deuda bruta de Brasil ya supera los 10,44 trillones de reales, equivalente a más del 80,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

El periodista advirtió que la tendencia continúa siendo ascendente. "Cada día que pasa aumenta más esta deuda bruta que tiene Brasil", afirmó al describir la evolución de los compromisos financieros del Estado con instituciones financieras, fondos de inversión y acreedores.

A este panorama se suma una deuda externa estimada en aproximadamente 819.000 millones de dólares, un volumen que genera preocupación entre analistas y sectores empresariales.

El aumento del gasto y la presión impositiva

De la Barra recordó que el gobierno anterior había dejado una deuda cercana al 72,5% del PBI, aunque sostuvo que existía una estrategia para contenerla mediante crecimiento económico, exportaciones y disciplina fiscal.

Sin embargo, consideró que la situación cambió con la actual administración. "El gasto superó absurdamente lo que se recauda", sostuvo.

Para compensar el desequilibrio fiscal, el gobierno avanzó con aumentos tributarios. "Aumentaron 35 tipos de impuestos", señaló, una decisión que, según su análisis, genera malestar social y podría impactar en la inflación, el empleo y la actividad económica.

La salida de empresas hacia Paraguay

Uno de los fenómenos que más preocupa al sector productivo brasileño es la migración de empresas hacia países vecinos con menores costos impositivos.

De acuerdo con el periodista, Paraguay se convirtió en uno de los principales destinos para compañías que buscan reducir cargas fiscales y mejorar su competitividad. "Hay 280 grandes empresas que ya están instaladas y otras 1.200 que están gestionando su posibilidad de emigrar a Paraguay", detalló.

El país vecino ofrece incentivos fiscales, facilidades para la radicación de inversiones y esquemas de pago de impuestos más flexibles, factores que están atrayendo capitales desde Brasil, Argentina y Chile.

La seguridad y la corrupción dominan la agenda electoral

Más allá de la economía, De la Barra señaló que la principal preocupación de los brasileños es actualmente la seguridad pública.

"La seguridad pública, en estos momentos, es la mayor preocupación, y después viene la economía", aseguró.

El entrevistado también mencionó el impacto político de recientes investigaciones por corrupción que involucran a dirigentes cercanos al oficialismo y que volvieron a instalar el tema en el centro del debate público.

Además, cuestionó la decisión del gobierno de rechazar la propuesta de Estados Unidos para declarar como organizaciones terroristas a grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

Las encuestas muestran una disputa abierta

A pocos meses de los comicios, las encuestas continúan mostrando una competencia ajustada. Según los datos mencionados por De la Barra, Lula mantiene una ventaja en los escenarios de segunda vuelta, aunque enfrenta un crecimiento del rechazo hacia su gestión.

"Lula Silva, en este momento, de acuerdo a las encuestas, estaría con un 47% de las preferencias", indicó.

Entre los posibles rivales aparecen figuras vinculadas a la oposición de derecha, entre ellas Flavio Bolsonaro, mientras continúan las negociaciones para intentar construir una candidatura unificada que pueda desafiar al oficialismo.