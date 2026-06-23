La IA y el mercado laboral: “La inteligencia artificial viene a potenciarnos como profesionales y no a reemplazarnos”

El director de Michael Page, Francisco Scasserra, en contacto con Canal E, se refirió a que la inteligencia artificial (IA) se convirtió en uno de los temas centrales del mercado laboral en América Latina.

Desde el inicio, Francisco Scasserra buscó bajar el tono alarmista sobre la automatización total del trabajo: “La verdad es que mucho se ha dicho del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, pero yo creo que, y esto también lo realiza un estudio que hicimos nosotros a más de 13.000 profesionales en la América Latina, que habla un poco de cómo en realidad la inteligencia artificial viene a potenciarnos como profesionales y no viene a reemplazarnos de alguna manera”.

La importancia de incorporar la IA en el día a día

En esa línea, agregó una advertencia clave sobre la adaptación tecnológica. “Yo creo que el que va a tener inconvenientes va a ser aquel que no adapte a la inteligencia artificial a su día a día del trabajo y tenga una cuestión de competencia con otro tipo de profesionales que sí la están adaptando”, planteó.

Sobre el nivel de adopción actual, Scasserra precisó datos del sector: “El 68% de los argentinos utiliza inteligencia artificial en el día a día en su trabajo”. Y remarcó la velocidad del cambio: “Es un 25% más de lo que pasaba el año pasado en el mismo estudio que hicimos nosotros”.

Las facilidades que ofrece la IA para ser más productivo

Sin embargo, advirtió que el uso todavía es superficial en muchos casos. “No es simplemente utilizar la inteligencia artificial como quien puede utilizar un motor de búsqueda por internet, sino en cómo puede transformarse una persona en más productivo”, resaltó.

En ese sentido, el entrevistado explicó cómo medir si se está utilizando bien la herramienta: “Yo creo que la gran pregunta, o lo que se puede poder evaluar a uno mismo cuando empieza a pensar en cómo utilizo inteligencia artificial, es justamente si las tareas me siguen llevando el mismo tiempo”.

También señaló un problema estructural dentro de las organizaciones: “Hay, justamente, una gran descalibración ahí en cómo las empresas están acompañando a las personas, y sobre todo cómo la están formando en el uso de la inteligencia artificial”. Y agregó una advertencia sobre la falta de estrategia corporativa: “Tiene que haber un criterio más unificado de las compañías. Ahí hay una falencia”.