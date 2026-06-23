Suba en el cierre del mercado financiero: "Ayer fue una jornada media atípica por el partido de Argentina”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, en diálogo con Canal E, evaluó el leve repunte del tipo de cambio, explicó los factores estacionales que impulsan la demanda de dólares y descartó un impacto inmediato sobre la inflación.

Al describir la apertura del mercado oficial, Gustavo Quintana explicó: "El mercado oficial, un poquito por encima del cierre de ayer". También señaló que la jornada anterior estuvo condicionada por el partido de la Selección Argentina: "Ayer fue una jornada media atípica, digamos, por el partido de Argentina, que justo se jugó el horario que coincidía con el desarrollo del mercado de cambios".

Se registra cierta estabilidad en el mercado

Sobre la operatoria de la rueda, destacó que, "hoy está un poquito más firme, pero con un volumen bajo de operaciones y con una volatilidad muy cerrada. Es decir, hay muy poco margen entre máximos y mínimos operados hasta ahora. No creo que pase mucho".

Quintana atribuyó parte de la mayor demanda de dólares a cuestiones estacionales: "Hay una demanda estacional producto no solamente de la demanda por el Mundial de fútbol, sino también porque ya empiezan a programarse vacaciones en invierno, y eso, bueno, alienta compra de dólares, pagos con tarjetas de crédito, etcétera. Todo eso alimenta un poquito la demanda".

En ese contexto, sostuvo que, "el mercado se está corrigiendo un poquito de los niveles muy bajos que veníamos viendo en la semana anterior. No creo que sea nada significativo".

El mercado no deja atrás el atraso cambiario

Respecto de la suba que llevó al dólar financiero nuevamente hacia la zona de los $1.500, el entrevistado explicó que, "el mercado viene insistiendo con el tema del supuesto atraso cambiario en meses anteriores".

Sin embargo, relativizó el movimiento al afirmar: "Yo personalmente creo que es una corrección propia del mercado que venía con bajas continuas. No te olvides que recién ahora estamos llegando a los niveles que se vieron en enero de este año".