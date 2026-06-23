Cambios en ANSES: qué beneficios trae el nuevo sistema de turnos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó cambios en su sistema de atención que modifican la forma en que los ciudadanos solicitan turnos para realizar trámites previsionales. La principal novedad es que los usuarios ya no están obligados a atenderse en la oficina más cercana a su domicilio.

Sin embargo, junto con esta flexibilización surgieron cuestionamientos por otras modificaciones en el sistema que, según especialistas del sector previsional, dificultan el acceso a información necesaria para jubilados y abogados que llevan adelante reclamos judiciales. La abogada previsional Nadia García explicó en diálogo con Canal E que ANSES ahora permite seleccionar cualquier oficina de atención del país, independientemente del domicilio registrado por el usuario.

La nueva modalidad para solicitar turnos en ANSES

Según destacó, "hoy por hoy lo que permite el sistema es que, independientemente del domicilio de la persona, puede elegir cualquier UDAI de todo el país". La medida busca descentralizar la atención en las oficinas con mayor demanda, especialmente en el AMBA, y brindar más alternativas para quienes necesitan compatibilizar los trámites con sus horarios laborales.

La posibilidad de elegir libremente la oficina permite, por ejemplo, que una persona pueda aprovechar una jornada laboral en otra ciudad para realizar gestiones previsionales sin necesidad de trasladarse hasta la sede correspondiente a su domicilio.

Una herramienta para descongestionar oficinas

García señaló que el nuevo esquema funciona de manera similar a un sistema de búsqueda de turnos por disponibilidad. Los usuarios pueden consultar distintas oficinas y seleccionar aquella que tenga fechas más próximas o que resulte más conveniente según sus necesidades.

La especialista sostuvo que esta modalidad contribuye a mejorar la distribución de la demanda y agilizar la atención. "Esto permite descentralizar la atención en el AMBA", afirmó durante la entrevista.

La polémica por los recibos históricos de haberes

Más allá de los cambios positivos en la asignación de turnos, García advirtió sobre una modificación que generó preocupación entre abogados previsionalistas y jubilados.

Actualmente, el sistema ya no permite consultar recibos de haberes anteriores a 2021. "Ya no puedo encontrar recibos anteriores al 2021", explicó la especialista, quien señaló que esa documentación resulta indispensable en numerosos procesos judiciales.

La situación afecta especialmente a quienes deben realizar liquidaciones para ejecutar sentencias previsionales. Sin esos registros históricos, los profesionales encuentran mayores dificultades para reconstruir la evolución de los haberes y calcular montos adeudados.

Los problemas para ejecutar sentencias previsionales

La abogada sostuvo que la limitación impacta directamente sobre jubilados que ya obtuvieron resoluciones favorables en la Justicia y esperan el cumplimiento de sus derechos.

"Hoy no la podemos hacer porque no podemos consultar los recibos de esta persona anteriores al 2021", indicó al referirse a las liquidaciones necesarias para ejecutar sentencias contra el organismo previsional.

Además, explicó que los nuevos recibos contienen menos información que los anteriores y ya no incluyen datos considerados relevantes, como la fecha inicial de pago utilizada para calcular retroactivos.

El reclamo formal de los abogados previsionalistas

Frente a esta situación, distintas asociaciones de abogados iniciaron reclamos formales para solicitar el restablecimiento de las herramientas eliminadas.

García indicó que desde entidades del sector se intimó formalmente a ANSES para que vuelva a habilitar la consulta completa de recibos históricos. "Hemos intimado formalmente a la ANSES a que restablezca la consulta completa al recibo", señaló.

La especialista remarcó que hasta el momento no existe una respuesta oficial que explique los motivos de las modificaciones implementadas.

Esperan una respuesta del organismo

Mientras los usuarios ya pueden aprovechar el nuevo sistema de turnos más flexible, los profesionales del ámbito previsional continúan reclamando soluciones para acceder a información que consideran fundamental.

Según García, si la limitación responde a un error técnico debería resolverse en el corto plazo. En cambio, si se trata de una decisión permanente, el debate se trasladará a las consecuencias que podría tener sobre el acceso a la información previsional y el cumplimiento de sentencias judiciales vinculadas a jubilados.