Adorni suspendió su informe en el Senado y habría sido sugerencia de Bullrich

A poco más de una semana de haber confirmado públicamente su presencia en el Senado, Manuel Adorni decidió suspender el informe de gestión que iba a brindar el próximo 2 de julio. La determinación generó sorpresa en el ámbito político y reavivó las especulaciones sobre las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.

La cancelación se produce en un momento delicado para el jefe de Gabinete, que enfrenta pedidos de interpelación y una eventual moción de censura impulsada desde sectores de la oposición. Por ese motivo, la ausencia prevista para la sesión despertó cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo.

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Las explicaciones sobre los motivos de la suspensión difieren según la fuente consultada. Desde el entorno de Patricia Bullrich sostienen que fue la titular del bloque libertario en el Senado quien sugirió que Adorni evitara asistir al recinto para no quedar expuesto a un escenario adverso. En cambio, colaboradores del funcionario aseguran que la decisión respondió a cuestiones administrativas, ya que los distintos bloques no habrían enviado las preguntas necesarias dentro del plazo estipulado.

La situación ocurre además en medio de rumores de tensiones entre ambos dirigentes. Bullrich había tomado distancia de Adorni en las últimas semanas al cuestionar públicamente algunos gastos que hoy son objeto de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. A eso se sumó su ausencia en una reunión que el jefe de Gabinete encabezó este martes en la Casa Rosada con senadores libertarios.

Respaldo de Karina Milei

Pese a la controversia, Adorni volvió a exhibir respaldo de la cúpula del Gobierno. Durante los encuentros con legisladores estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las reuniones se desarrollaron en distintas tandas a lo largo de la jornada y tuvieron como objetivo fortalecer el vínculo con el bloque oficialista en la Cámara alta, en momentos en que el Gobierno busca contener los avances de la oposición.

Mientras tanto, Bullrich continúa negociando con otros espacios políticos para frenar iniciativas parlamentarias que apuntan contra el jefe de Gabinete. Según trascendió, la postergación de una sesión clave la semana pasada formó parte de esas conversaciones.

Malestar en el Senado

La decisión de cancelar el informe también generó incomodidad entre algunos aliados parlamentarios. Varios legisladores consideran que la ausencia de Adorni podría agravar la situación política en lugar de descomprimirla.

Desde sectores cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel recordaron además que el jefe de Gabinete tiene la obligación constitucional de concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Según señalaron, hasta el momento solo presentó un informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Otro dato que llamó la atención fue que la Vicepresidenta no había sido informada formalmente sobre la suspensión de la exposición prevista para el 2 de julio.

La explicación oficial

Desde el entorno de Adorni insistieron en que la cancelación no responde a cuestiones políticas. Argumentaron que los bloques parlamentarios no remitieron las consultas correspondientes y que, ante el vencimiento de los plazos, no se avanzó en la preparación del informe que debía presentar en el recinto.

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Sin embargo, la explicación no logró despejar las dudas. En un contexto marcado por investigaciones judiciales, disputas internas y presiones opositoras, la decisión del jefe de Gabinete sumó un nuevo capítulo a la creciente tensión política que atraviesa al oficialismo.

LB