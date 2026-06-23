En medio de la polémica política generada por los intentos del oficialismo para evitar avances legislativos contra Manuel Adorni, el analista político, Eduardo Reina, habló con Canal E y consideró que el Gobierno busca ganar tiempo mientras explora alternativas para resolver la situación.

“Va ganando semana a semana, minuto a minuto, esto es lo que se propone el Gobierno”, afirmó Eduardo Reina al referirse a la estrategia oficialista. Según analizó, el costo político de sostener al funcionario fue elevado. “La verdad que para sostenerlo le costó bastante, tiene mucho rédito, debería ser, debe ser una pieza muy importante para el Gobierno”, sostuvo.

Cuáles son las intenciones del Gobierno en cuanto a Adorni

Asimismo, consideró que el oficialismo intenta construir una salida que evite un desenlace más traumático en el Congreso. “Están buscando desde el Gobierno darle una posibilidad de que salga airoso de la presentación de diputados, buscándole una salida”, explicó.

En ese sentido, Reina señaló que existe una búsqueda de alternativas para evitar una resolución impulsada desde el Poder Legislativo. “La directiva que le han dado es que no lo echen directamente a la legislatura, que trate de estirar todo lo que más pueda mientras le buscan una solución”, afirmó.

Luego, manifestó que la situación todavía está lejos de resolverse. “Indudablemente este es un recorrido que recién empieza, y vamos a ver cómo termina”, resaltó.

Las perspectivas en el Congreso no son favorables para Manuel Adorni

También se analizó la posibilidad de que Adorni ocupe un cargo diplomático en el exterior. Sobre la misma línea, el entrevistado consideró que una eventual designación podría enfrentar dificultades: “El Congreso no lo va a aprobar”.

Además, cuestionó la recepción que podría tener una designación de ese tipo en algunos países. “No deja de ser un estorbo tanto en Barcelona como en cualquier lugar de España”, afirmó al referirse a una eventual representación diplomática.