Advierten que desde que asumió Javier Milei, “hay 26.400 empresas menos y es un fenómeno que se agranda mes a mes”

El investigador del Instituto Argentino Grande, Jerónimo Rueda, en comunicación con Canal E, analizó que la situación de las empresas y el empleo registrado continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para distintos analistas económicos.

“Desde que asume el gobierno de Milei, nosotros tenemos desde la superintendencia de riesgo del trabajo, vemos ahí los datos, que hay 26.400 empresas menos y es un fenómeno que se agranda mes a mes”, explicó Jerónimo Rueda. Además, señaló que, “en el mes de marzo, que es el último dato, se registraron 2.000 empresas menos”, lo que equivale a “30 empresas por día que cierran durante la gestión de Milei”.

Incrementa la cantidad de empresas que salen del registro

Según explicó, los datos surgen de los registros oficiales: “El dato sale de la superintendencia de riesgo del trabajo, que es donde se registran las empresas para asegurar a sus trabajadores. Es un dato de empresas que dejan de estar registradas, por lo tanto, uno asume que van a cerrar porque salen del sistema, por lo menos de la formalidad”.

En cuanto al empleo, Rueda detalló que, “se perdieron 216.000 empleos registrados menos durante la gestión de Milei” y afirmó que la caída se dio “en 22 de 24 provincias”.

La causa del cierre de las empresas no tendrían que ver con un factor tecnológico

Sobre las causas, diferenció el impacto tecnológico de las decisiones económicas: “Más allá de datos que es real, que hay un movimiento a nivel mundial en cuanto a la incorporación de inteligencia artificial que puede peligrar algunos empleos, creemos que es más un modelo económico”.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que el Gobierno “elige ciertos sectores ganadores como puede ser el agro, como puede ser el petróleo, como puede ser la minería”, pero advirtió que, “son sectores que traen un montón de divisas al país, pero lamentablemente el mayor problema para el modelo económico de Milei es que no crean empleo”.

A su vez, explicó que esos sectores “no son de mano de obra intensiva, son más de capital intensivo”, mientras que “los sectores que caen son los que más mano de obra empleaban, como puede ser el comercio, la industria”.