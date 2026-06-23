Sector ganadero: “Estamos muy optimistas con lo que es el negocio, sobre todo este año”

El líder de ADBlick Ganadería, Francisco De Zabaleta, evaluó en Canal E que la ganadería argentina atraviesa un escenario de precios históricamente elevados y buenas perspectivas de mediano plazo.

“Nosotros estamos muy optimistas con lo que es el negocio, sobre todo este año”, aseguró Francisco De Zabaleta. Según explicó, el contexto actual combina factores positivos para la actividad: “Hoy estamos con precios históricamente altos”.

Las condiciones productivas se mantienen favorables para el sector ganadero

Asimismo, sostuvo que el ciclo ganadero atraviesa una etapa favorable y que las condiciones productivas acompañan. “La realidad es que si bien hoy estamos en precios históricos y el alimento hoy está a buenos valores, hoy los feedlots están llenos, con lo cual, creemos que hay oportunidades”, afirmó.

Además, De Zabaleta destacó el impacto de las condiciones climáticas recientes: “Venimos de un otoño bastante lluvioso, con lo cual, pasto hay, precios para suplementar hay, con lo cual, estamos muy optimistas con lo que se viene”.

Se estima una sostenibilidad para los próximos años

Respecto a la sostenibilidad de este escenario, señaló que los cambios en la actividad son de largo plazo. “Son procesos más largos, con lo cual, la realidad es que estamos muy optimistas para los próximos años. Debería mantenerse esta firmeza”, planteó.

Sobre quienes hablan de un “boom ganadero”, el entrevistado prefirió enfocarse en la dinámica estructural del sector. “Estamos en un momento de retención, con lo cual, cualquier proceso ganadero lleva su tiempo, lleva más de un año”, explicó.

En ese sentido, agregó que, “cualquier proceso de retención donde se apunta a mayores cantidades de terneros no es que de un año a otro cambia, si bien debería mantenerse por los próximos años por lo menos”.