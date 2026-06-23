El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, analizó para Canal E que el gobierno de Entre Ríos volvió a impulsar la necesidad de avanzar en un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios, con el objetivo de reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad de la producción.

Guillermo Bernaudo explicó que durante la jornada hubo reuniones con funcionarios nacionales y con representantes del sector privado. Según detalló, "se volvió a plantear la importancia y la necesidad de avanzar en este consenso fiscal que tanto promueve el gobernador Frigerio".

Cuál es el objetivo de la medida

Asimismo, sostuvo que el objetivo es "ir a un consenso del compromiso de todas las partes de bajar los impuestos distorsivos, incluso en municipios con las tasas distorsivas, para mejorar la competitividad".

Bernaudo indicó que todavía no existe un esquema definitivo, aunque señaló cuáles son los principales tributos cuestionados. "Desde el punto de vista de la Nación, los impuestos más distorsivos son los derechos de exportación y los impuestos al cheque", afirmó. En el caso de las provincias, agregó que, "claramente ingresos brutos" es el gravamen que debe revisarse.

A su vez, explicó que la idea sería que Nación reduzca impuestos no coparticipables mientras las provincias avanzan con una disminución gradual de Ingresos Brutos. "Este sería el eje conceptual", señaló, aunque aclaró que todavía quedan muchas instancias de discusión.

La seguridad jurídica es un factor determinante para la llegada de inversiones

El entrevistado remarcó que la estabilidad tributaria es una de las principales demandas de quienes analizan invertir en Argentina. "Una seguridad jurídica de mediano plazo en lo que hace a lo fiscal, yo diría que es uno de los puntos más importantes", sostuvo.

En ese sentido, destacó las medidas adoptadas por Entre Ríos para nuevos proyectos productivos. "Las nuevas inversiones no pagan ingresos brutos, no pagan patentes, no pagan inmobiliarios, no pagan ningún impuesto provincial", explicó. Y agregó que esas exenciones se mantienen "por 15 años".