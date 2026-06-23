Mejora la producción de la papa en el semáforo de Coninagro: “Estamos en amarillo, pero cuesta pasar a verde"

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Papa, Alfredo Pereyra, pasó por Canal E y se refirió a que la producción de papa logró salir de la zona crítica del semáforo de las economías regionales elaborado por Coninagro y pasó de rojo a amarillo.

Alfredo Pereyra explicó que la mejora actual se da luego de un ciclo extremadamente negativo. "Veníamos de un año muy malo, malísimo, con unas pérdidas muy importantes, con muy poca, hemos podido recuperar muy poca de la inversión, un 30% de la inversión, es decir, que arrancamos este año bastante mal", planteó.

Para presenciar una mejora en la producción de papa fueron necesarios varios factores

Según detalló, las condiciones climáticas fueron determinantes para que el mercado se acomodara: "Los precios, debido a condiciones climáticas, realmente se han acomodado, han mejorado".

Pereyra explicó que las excesivas lluvias y luego la sequía provocaron una menor disponibilidad de producto. "La producción era buena, pero con mucha menos cosecha que el año pasado, debido a las grandes lluvias que hubo, primero, y después a la gran sequía que hubo", resaltó. Actualmente, las nuevas precipitaciones siguen generando dificultades: "Ahora continuamos con las lluvias, estamos complicados".

Cuánto debe invertir un productor de papa

Asimismo, remarcó que los costos continúan siendo uno de los principales problemas del sector: "Nosotros gastamos, invertimos entre 8 y 10 mil dólares por hectárea". Además, señaló que gran parte de esos insumos están dolarizados: "Gran cantidad de los 8, 10 mil dólares son dólares".

En ese contexto, el entrevistado advirtió que el incremento del precio del gasoil y los fertilizantes vuelve más compleja la próxima campaña. "El gasoil, los combustibles se han disparado bastante, los fertilizantes también están ahí que suben, que bajan, pero están más altos", expresó.

Pese a la mejora reciente, reconoció que, "seguimos, yo creo que sí, estamos mejor, estamos en amarillo, pero bueno, nos cuesta pasar al verde".