Bartolomé Abdala: "Voy a apoyar lo que solicite Javier Milei"

En la previa de una semana de máxima tensión política y con la oposición presionando con fuerza en el Congreso, el oficialismo intenta cerrar filas para evitar una sangría legislativa. A horas de las reuniones de urgencia convocadas en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el senador libertario por San Luis y segundo en la línea de sucesión presidencial, Bartolomé Abdala, envió un contundente mensaje de disciplina partidaria y alineamiento absoluto con las directivas del Poder Ejecutivo.

Según lo afirmó de manera tajante Abdala en diálogo con Radio Continental: "Voy a ser respetuoso de nuestro espacio político, es probable que con mi voto tenga que expresarme; como hombre de La Libertad Avanza voy a apoyar lo que me solicite el Presidente". Así, las definiciones de presidente provisional apuntaron directamente a neutralizar cualquier especulación o fisura interna dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA) de la Cámara Alta respecto a las acusaciones por presuntas inconsistencias patrimoniales que complican al jefe de ministros.

Aún así, estas declaraciones se dieron minutos antes de ingresar a Balcarce 50, donde Adorni diagramó un estricto esquema de reuniones en tres turnos (a las 11, 13 y 16 horas) para contener a los senadores libertarios, coordinar la estrategia legislativa y desactivar la embestida opositora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por estas horas, se conocen tres ausencias en los encuentros convocados por Adorni: Luis Juez, debido a compromisos judiciales en Córdoba, Francisco Paoltroni, que regresaba desde Estados Unidos y Patricia Bullrich que estaría abocada a la reunión de Labor Parlamentaria.

Manuel Adorni reunió a los senadores de La Libertad Avanza para coordinar la estrategia oficialista frente a la ofensiva opositora en el Congreso

La madre de Victoria Villarruel, explosiva: "Mi hija me dijo que la que gobierna es Karina"

El Gobierno concentra sus esfuerzos en persuadir a la UCR, al PRO y a los bloques provinciales para que no acompañen la ofensiva promovida por Unión por la Patria. Sin embargo, varios de esos espacios también hicieron públicas sus críticas y cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete.

El oficialismo busca frenar la interpelación a Adorni con una revisión del reglamento a última hora

En una jugada de último momento para frenar el avance de la oposición, la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, solicitó formalmente a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, convocar a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18:00 horas. Su objetivo central es revisar la interpretación técnica sobre las mayorías necesarias para aprobar la interpelación del funcionario.

Se trata de una marcha atrás respecto de la interpretación que los senadores habían convalidado la semana pasada. A lo largo de la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada, el oficialismo, la oposición y los bloques aliados habían acordado incluir en el temario de la sesión de este jueves 25 de junio los pedidos de interpelación contra Adorni por presuntas inconsistencias en su patrimonio.

La estrategia de Bullrich apunta a dar marcha atrás con el criterio de "artículo operativo" y reabrir el debate técnico

Allí, se había avalado un criterio clave: que el artículo 101 de la Constitución Nacional es de carácter "operativo". Bajo esta interpretación, la oposición quedaba habilitada para aplicar la interpelación directamente en el recinto el día de la sesión, sin la obligación de que el proyecto pasara previamente por el filtro de una comisión legislativa.

MV/MSS