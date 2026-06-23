Patricia Bullrich no va a la reunión con Manuel Adorni y profundiza la interna con los Milei

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, decidió no asistir a la reunión convocada para este martes en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según consignó el diario Clariin. El faltazo de la legisladora, vuelve a tensar al máximo la relación con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en un escenario de creciente desconfianza interna.

El desplante se concretará durante la tarde de hoy en Balcarce 50, donde Adorni planificó los encuentros parlamentarios en tres tandas (a las 11:00, las 13:30 y las 16:00 horas). Desde el despacho de Bullrich argumentaron que su ausencia se debe a un cruce de agenda, ya que debe encabezar la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado para buscar apoyos de la oposición dialoguista y evitar, precisamente, la interpelación del jefe de Gabinete en el Congreso. "Ella se reúne todo el tiempo. Los senadores no", justificaron de manera tajante desde la jefatura del bloque libertario.

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El motivo del faltazo de Patricia Bullrich en Casa Rosada

A pesar de las justificaciones técnicas y horarias esgrimidas por el entorno de la senadora, en el corazón del Gobierno la lectura fue completamente política. En la Casa Rosada se enteraron de la ausencia de Bullrich a través de los medios de comunicación esta misma mañana, lo que fue interpretado como un claro gesto de la legisladora para desmarcarse del oficialismo y, en particular, del ministro coordinador.

La relación entre Bullrich y Adorni transita su peor momento. La líder de la bancada oficialista en la Cámara Alta es una de las pocas figuras del espacio que se atrevió a desautorizar la orden directa de Javier y Karina Milei de blindar al jefe de Gabinete, quien se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, durante la última reunión de la mesa política, la senadora expuso abiertamente su discrepancia ante los presentes sobre una situación que considera que tiñe la gestión de la administración libertaria.

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Interna en La Libertad Avanza y desconfianza en Balcarce 50

Este nuevo cortocircuito legislativo generó que varios sectores de Balcarce 50 miren con profunda desconfianza a la titular de la bancada de La Libertad Avanza. El malestar radica en la contradicción de su postura: por un lado, Bullrich toma distancia pública del funcionario apuntado, pero por el otro, debe trabajar activamente en el Senado para frenar los embates de la oposición que busca interpelarlo.

Mientras Adorni intenta abroquelar a las filas oficialistas en las reuniones de este martes, el faltazo de una pieza clave en el armado parlamentario deja en evidencia las fisuras en la estrategia de la fuerza gobernante y marca un nuevo capítulo en la distancia que la senadora tomó de las decisiones de la cúpula de los Milei.

MEG/fl