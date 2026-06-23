Mónica Frade: "Vamos a seguir adelante a pesar de los niños Menem y del clan Menem que está cubriendo a Manuel Adorni"

La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, aseguró que seguirá “adelante a pesar de los niños Menem y del clan Menem que está cubriendo a Manuel Adorni” al referirse a la caída de la sesión por la interpelación del jefe de gabinete.

Además cuestionó a “todos los que están encubriendo esto” y sostuvo que “van a tener que responder a la sociedad, aunque todos pongan cara de póker como en este momento están poniendo”.

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Qué dijo Frade de Adorni

“Nos dijo a todos los argentinos que evadía y que además tenía una desconfianza histórica hacia la política tradicional y el sistema financiero y por eso había ocultado 500 mil dólares”, recordó la legisladora sobre los dichos del jefe de gabinete.

Y luego completó: “Hace un rato nos enteramos que también su suegra está alojada en un barrio cerrado de zona sur, donde él ha pagado, dice haber pagado 12 mil dólares por anticipado en un barrio cerrado que tiene una expensa de 500 mil pesos”.

“Adorni sigue robando porque el presidente lo convalida”, enfatizó en otra parte de su exposición en la cámara baja.

“Nosotros acá no vinimos a discutir los errores y el volumen de sustracción de fondos públicos de Adorni. Hoy vinimos a tratar la interpelación y moción de censura que tiene que ver con la pérdida de confianza. Esto es lo que nos impone el artículo 101 de la Constitución Nacional”, explicó.

Además consideró que “es lógico algunas ausencias porque miren hay diputados que no podrían estar votando acá en contra de Adorni porque tienen los papeles más flojos que Adorni”.

“Ahora voy a ser mías las palabras del diputado que me precedió, nosotros estamos acá para defender la institucionalidad del Poder Legislativo, ese Poder Legislativo que ustedes están arrastrando todos los días al pozo ciego”, prosiguió en su mensaje.

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“El clan Menem está cubriendo a Adorni”

“Porque en esta cámara estamos en manos de un niño, que es el director general de la cámara, un ballicher. Hay un clan que se está enriqueciendo en el seno de este gobierno y de esta cámara”, afirmó Frade.

“Nosotros tenemos la obligación de controlar, hacer todo lo posible para controlar y para detener esto. Y todos los que están encubriendo esto van a tener que responder a la sociedad, aunque todos pongan cara de póker como en este momento están poniendo”, señaló en tono crítico.

“Así que presidente, esto lejos de ser una derrota es la radiografía más acabada de quienes queremos una república, un poder legislativo fuerte con personal que gane lo que corresponde y no que se lo someta a la hambreada que se está sometiendo”, manifestó en la parte final de su alocución.

Por último expresó: “Vamos a seguir adelante a pesar de los niños Menem y del clan Menem que en esta cámara está cubriendo a Manuel Adorni”.